تأجيل كأس أمم آسيا إلى ديسمبر 2027 بسبب التوترات الأمنية في الخليج

أرجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بطولة كأس آسيا 2027 إلى مطلع عام 2028، على خلفية التوترات الأمنية في المنطقة ما يصحبها من تعقيدات لوجستية واضطرابات في حركة السفر.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس آسيا 2027 لمدة تقارب العام، وذلك بسبب الصراع الدائر في الخليج والمخاوف الأمنية في المملكة العربية السعودية، البلد المضيف للمسابقة القارية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا اليوم أوضح فيه أنه اتخذ قرارا بتأجيل انطلاق البطولة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 7 كانون الثاني/ يناير المقبل وتستمر حتى 23 كانون الأول/ ديسمبر 2027، وذلك عقب مشاورات مكثفة مع الجهات المنظمة في المملكة العربية السعودية.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيانه أن اللجنة المنظمة "وافقت على إعادة جدولة البطولة الأبرز للمنتخبات الوطنية، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الناتجة عن التطورات في المنطقة، وما ترتب عليها من تعقيدات لوجستية كبيرة واضطرابات في حركة السفر".

وأضاف البيان "لقد نشأت ظروف استثنائية تؤثر على تنظيم وإقامة البطولة في موعدها المقرر أصلا، مما جعل تأجيلها أمرا ضروريا حفاظا على مصلحة جميع المنتخبات المشاركة، والمسؤولين، والجماهير، وغيرهم من الأطراف المعنية".

وقال "سيواصل الاتحاد الآسيوي العمل عن كثب مع اللجنة المحلية المنظمة، والاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة(...) وجميع الأطراف المعنية، من أجل تنظيم بطولة استثنائية تليق بمكانة أعرق مسابقات المنتخبات الوطنية للرجال في آسيا، وبما يرتبط بها من تميز تشغيلي، مع الحد من تأثير التأجيل إلى أدنى مستوى ممكن".

ومن المقرر تسليم المواعيد الجديدة من 23 كانون الأول/ ديسمبر 2027 إلى 21 كانون الثاني/ يناير 2028، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على الموافقة عليها.

ويضع هذا القرار حدا لأشهر من التكهنات حول احتمالية تأجيل البطولة، وهي فكرة كانت اللجنة المحلية المنظمة للمسابقة ترفضها حتى وقت قريب.

وفي الأسبوع الماضي، كشف مسؤولون سعوديون عن مواعيد المباريات والجدول النهائي للبطولة في نسختها لعام 2027، في خطوة كانت تهدف إلى طمأنة الاتحادات القارية بأن الترتيبات تسير وفق المخطط لها، رغم الهجمات الدامية التي وقعت مؤخرا في المملكة العربية السعودية التي نفذها الحوثيون.

وصرح المتحدث باسم اللجنة المنظمة، محمد الغامدي، أمام أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماع عُقد الشهر الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو، بأن "الحياة اليومية تسير بشكل طبيعي في المملكة العربية السعودية"، وذلك رغم التوترات الإقليمية.

وقبل ذلك الاجتماع، أشار رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إلى إمكانية تأجيل كأس أمم آسيا لمدة عام إذا لزم الأمر، قائلا: "يمكننا الانتظار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني" لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وكان من المقرر أن تشهد البطولة، التي تستمر لمدة شهر، مشاركة 24 منتخبا، حيث تقام المباريات في ثمانية ملاعب موزعة على ثلاث مدن، وهي الرياض وجدة والخبر.