وست هام يقيل مدربه نونو إشبيريتو سانتو بعد بداية متعثرة في التشامبيونشيب

أقال نادي وست هام يونايتد الإنجليزي مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، الثلاثاء، على خلفية البداية المتعثرة للفريق في دوري الدرجة الثانية، بعد هبوطه من الدوري الممتاز الموسم الماضي.

غارود بوين، لاعب وست هام يونايتد، يحيّي الجماهير عقب مباراة فريقه أمام وست بروميتش ألبيون، 31 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو من منصبه، على خلفية النتائج المخيبة للفريق في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (تشامبيونشيب)، بعد هبوطه من الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وكان إشبيريتو سانتو، البالغ 52 عاما، قد تولى قيادة الفريق في الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، فيما لم تكن بداية الموسم الحالي على مستوى التطلعات، رغم اعتبار وست هام أحد أبرز المرشحين للعودة سريعا إلى الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق اللندني المركز الثامن في ترتيب التشامبيونشيب، متأخرا بفارق ست نقاط عن المتصدر ميدلزبره.

وقال النادي في بيان إن قرار رحيل المدرب يسري بأثر فوري، مضيفا أن مجلس الإدارة توصل إليه بعد مراجعة شاملة لبداية الموسم، معتبرا أن إجراء تغيير في الجهاز الفني بات ضروريا لضمان مواصلة العمل نحو تحقيق أهداف النادي وتطلعاته.

وسبق للمدرب البرتغالي أن أشرف على عدد من الأندية الأوروبية، بينها فالنسيا وبورتو في إسبانيا والبرتغال، وتوتنهام الإنكليزي، كما خاض تجربة في الدوري السعودي مع اتحاد جدة.