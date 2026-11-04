دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يكتسح فياريال بنصف دزينة من الأهداف

حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على مضيفه فياريال بنصف دزينة من الأهداف، سجلها كل من اللاعبين نيفيز (9) ودويه (12) ومايوولو (13) ورويز (17 و50) وبولي (78).

اكتسح باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين مضيفه فياريال، وهزمه بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعة الموحدة.

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سجل باريس سان جيرمان الفرنسي أربعة أهداف في أول 17 دقيقة مستغلا أخطاء كارثية من دفاع الفريق الإسباني وحارس مرماه في الإصرار على بناء الهجمات من الخلف وسط ضغط باريسي شرس وقوي.

افتتح جواو نيفيز التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة التاسعة، بعدما تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية، قبل أن يضيف ديزيريه دويه الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وبعدها بدقيقة سجل سيني مايوولو الهدف الثالث للضيوف، ثم اختتم فابيان رويز الرباعية في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، أضاف رويز هدفا خامسا مستفيدا من تمريرة طولية لفيتينيا في الدقيقة 50، واختتم اللاعب الواعد ديفيد بولي مهرجان الأهداف في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولم يتأثر العملاق الباريسي بغياب عدد من أبرز لاعبيه، بينهم عثمان ديمبلي وماركينيوس ونونو مينديز بسبب الإصابة، إلى جانب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي يغيب منذ فترة طويلة بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

بهذه النتيجة يواصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته بالفوز في 10 مباريات متتالية بجميع المسابقات، ورفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة محققا العلامة الكاملة أوروبيا، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز 26 من أصل 36 فريقا.

وفي الجولة الخامسة التي ستقام يومي 24 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيلعب سان جيرمان على أرضه أمام روما الإيطالي، بينما يخرج فياريال لمواجهة سبارتا براغ التشيكي.