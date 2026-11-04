دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ يوقف نزيف النقاط بإسقاط أتلتيكو في مدريد

تخطى بايرن ميونخ عقبة أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء، ليوقف بطل ألمانيا نزيف النقاط في دوري أبطال أوروبا بفضل هدفي لينارت (54) ولايمر (74).

أوقف بطل ألمانيا بايرن ميونخ نزيف النقاط في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-0 في الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة.

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ويدين العملاق البافاري المدجج بالإصابات والمتأثر أيضا بغياب مدربه البلجيكي فنسان كومباني، بفوزه إلى هدفي الشاب كارل لينارت (54) والنمساوي كونراد لايمر (74).

وهذا الفوز الثاني للنادي البافاري في المسابقة القارية والأول بعد تعادلين متتاليين، فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن وأنعش آماله بحجز مقعد بين الثمانية الأوائل الذي يضمنون تأهلهم مباشرة إلى ثمن النهائي.

في المقابل، واصل ثاني الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد، عروضه المتذبذبة قاريا فتجمّد رصيده عند4 نقاط في المركز 20.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة حدادا على وفاة لاعب نادي تينيريفي من الدرجة الثانية الإسبانية خيسوس دي ميغل إثر اصطدامه العنيف بحارس مرمى الخصم الإثنين، كما لم يعزف نشيد دوري الأبطال وذلك حدادا على حادث القطار في أوردا الذي أودى بحياة 69 شخصا. كما ارتدى لاعبو الفريقين الشارة السوداء.

ويعاني بايرن من غيابات بالجملة لأبرز نجومه بسبب الإصابة وعلى رأسهم سيرج غنابري والمغربي إسماعيل صيباري الذي خضع لعملية جراحية في الكاحل، وجمال موسيالا والكولومبي لويس دياز.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للفريق البافاري الذي استحوذ على الكرة وفرض إيقاعه، محاولا إيجاد الثغرات في المنظومة الدفاعية الصلبة لأصحاب الأرض.

وأهدر الإنجليزي هاري كين فرصة في الدقيقة 27 بعدما أطلق تسديدة مباشرة بقدمه اليمنى لكنها مرّت بجوار القائم.

ورغم أفضلية بايرن، كاد أتلتيكو يفتتح التسجيل عندما أرسل مارك بوبيل عرضية متقنة نحو القائم البعيد وجدت المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث الذي لم يُحسن التعامل مع الكرة بالشكل المطلوب (30).

وعاد المهاجم الإنجليزي ليهدد المرمى مجددا إلا أنّ مدافع أتلتيكو السلوفاكي دافيد هانكو تدخّل في الوقت المناسب ونجح في إبعاد تسديدته (34).

كما سنحت فرصة جيدة أخرى لبايرن عبر كارل الذي أطلق تسديدة بقدمه اليسرى قبل نهاية الشوط الأول، لكنها علت العارضة.

وافتتح الضيوف أخيرا التسجيل بعدما استغل كارل خطأ دفاعيا فادحا من روبن لو نورمان، فخطف الكرة منه وأسكنها شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك من مسافة قريبة (54).

ورد أتلتيكو من خلال ماركوس يورينتي بعد تلقيه تمريرة متقنة من الأرجنتيني جوليان ألفاريز على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يتوغّل داخلها ويسدّد بقدمه اليسرى، لكنّ كرته جاءت مباشرة في أحضان الحارس مانويل نوير (66).

وأمّن بايرن على النتيجة بعدما ضاعف لايمر تقدمه بتسديدة صاروخية بقدمه اليمنى عقب تمريرة متقنة من كين إلى القائم البعيد (74).