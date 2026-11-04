دوري أبطال أوروبا: برشلونة يستعيد التوازن ويُلحق الهزيمة الأولى بأستون فيلا

ألحق برشلونة الهزيمة الأولى بأستون فيلا بعد 3 انتصارات متتالية له، بثلاثة أهداف أحرزها لامين يامال (7) ورافينيا (53 و65). ليستعيد توازنه في البطولة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان (2-4) في الجولة الثالثة.

استعاد بطل إسبانيا برشلونة نغمة الفوز في مسابقة دوري أبطال أوروبا بإلحاقه الخسارة الأولى بضيفه أستون فيلا الإنجليزي بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو" في برشلونة في الجولة الرابعة من دوري المجموعة الموحدة.

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ويدين الـ"بلوغرانا" بفوزه الثالث في المسابقة والأول بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في العامين الأخيرة (2-4)، إلى ثنائية لقائده البرازيلي رافينيا (53 و65) وهدف السبق لنجمه لامين يامال (7).

ورفع برشلونة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي توقفت سلسلته المثالية في المسابقة القارية المرموقة عند ثلاثة انتصارات متتالية ومُني بخسارته الأولى.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة حدادا على وفاة لاعب نادي تينيريفي من الدرجة الثانية الإسبانية خيسوس دي ميغل إثر اصطدامه العنيف بحارس مرمى الخصم الإثنين، كما لم يعزف نشيد دوري الأبطال وذلك حدادا على حادث القطار في أوردا الذي أودى بحياة 69 شخصا. كما ارتدى لاعبو الفريقين الشارة السوداء.

واستهل برشلونة المباراة بقوة مفتتحا التسجيل بعد سبع دقائق إثر خطأ مشترك بين الحارس الياباني زيون سوزوكي وجواو غوميز، استغله يامال لافتتاح التسجيل بتسديدة من داخل المنطقة أسكنها على يمين سوزوكي.

ورغم أفضلية برشلونة في الاستحواذ، لم يكن أستون فيلا بعيدا عن تهديد المرمى، إذ أهدر البولندي ماتي كاش تسديدة من مسافة قريبة (9)، فيما ضيّع السويسري يوهان مانزامبي فرصة محققة (19)، قبل أن يتصدّى جوان غارسيا لمحاولة أخرى له.

في المقابل، كاد الإنجليزي أنتوني غوردون يعزّز تقدّم برشلونة، لكن الحارس سوزوكي تصدّى لتسديدته (26).

وعزّز برشلونة تقدّمه بعدما استغل رافينيا تمريرة بينية متقنة من فيرمين لوبيز، فتجاوز المدافع الإسباني باو توريس بلمستين سريعتين، قبل أن يسدّد الكرة في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى سوزوكي (52).

وهز رافينيا الشباك مجددا، مسجّلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لبرشلونة، بعدما استغل عرضية متقنة من البرتغالي جواو كانسيلو من الجهة اليسرى، فقابلها داخل منطقة الياردات الست إلى الشباك (64)، مستفيدا من تمركزه المثالي، رافعا رصيده إلى 19 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم.