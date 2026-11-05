دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي ينتصرون.. وليفربول يسقط وكومو يكتسح بتسعة أهداف

شهدت الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا انتصارات لريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي، مقابل سقوط ليفربول أمام فنربهتشه، فيما حقق كومو الإيطالي فوزا تاريخيا باكتساحه لنس الفرنسي بتسعة أهداف مقابل هدف.

فيديريكو فالفيردي يحتفل بهدفه الثالث لريال مدريد في شباك أيك أثينا، يوم 4 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

شهدت الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نتائج مثيرة، أبرزها مواصلة ريال مدريد الإسباني انتصاراته، وفوز أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، مقابل خسارة مفاجئة لليفربول أمام فنربهتشه التركي، فيما خطف كومو الإيطالي الأضواء بفوز عريض على لنس الفرنسي بنتيجة 9-1.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، أفلت ريال مدريد من التعثر، بعدما انتزع فوزا مثيرا من مضيفه أيك أثينا بنتيجة 3-2، بهدف قاتل سجله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الوقت بدل الضائع، ليحقق الفريق الملكي انتصاره الرابع تواليا ويرفع رصيده إلى 12 نقطة.

وكان الفريق اليوناني السبّاق إلى التسجيل عبر الموريتاني أبوبكاري كويتا في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الإنجليزي غود بيلينغهام التعادل لريال مدريد في الدقيقة 32، بكرة حولها بلمسة فنية بالكعب إلى الشباك.

وعاد أيك أثينا للتقدم في الدقيقة 75 بواسطة ستافروس بيليوس، لكن الفرنسي كيليان مبابي أعاد المباراة إلى نقطة التعادل بعد ثلاث دقائق، مسجلا هدفه السادس عشر هذا الموسم في مختلف المسابقات. وفي الوقت بدل الضائع، أطلق فالفيردي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حسمت النقاط الثلاث للفريق الإسباني.

وأشاد مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بأداء فالفيردي، مشيرا إلى قدرته على التحرك في مساحات واسعة والتقدم نحو المناطق الهجومية، ومؤكدا أن فريقه لم يكن راضيا بالتعادل وسعى إلى تحقيق الفوز حتى اللحظات الأخيرة.

فنربهتشه يوقف انتصارات ليفربول

وفي إسطنبول، حقق فنربهتشه التركي فوزا لافتا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، ملحقا به خسارته الأولى في المسابقة.

وتقدم ليفربول مرتين عبر تراي نيوني في الدقيقة 25، والسويدي ألكسندر إيساك في الدقيقة 69، لكن الفريق التركي نجح في العودة بواسطة مايسون غرينوود في الدقيقة 29، وأرتشي براون في الدقيقة 73.

وحسم البديل الكوسوفي وداد موريكي المواجهة لمصلحة أصحاب الأرض، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 79، ليمنح فنربهتشه انتصاره الأول في البطولة.

أرسنال ومانشستر سيتي يواصلان الانتصارات

وفي براغ، عاد أرسنال الإنجليزي بفوز من ملعب مضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 2-1، محققا انتصاره الثالث في البطولة.

وحسم الفريق اللندني المواجهة في الشوط الأول، بعدما سجل نوني مادويكي في الدقيقة التاسعة، وأضاف السويدي فيكتور يوكيريس الهدف الثاني في الدقيقة 38. وفي الدقيقة الأخيرة، قلص البولندي فيكتور نوفاك الفارق لأصحاب الأرض.

ورفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي سلافيا براغ عند نقطة واحدة.

من جهته، عاد مانشستر سيتي الإنجليزي بانتصار ثمين من ملعب لايبزيغ الألماني، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2.

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 37 بهدف عكسي سجله المدافع الفرنسي كاستيلو لوكيبا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يدرك ريدله باكو التعادل للايبزيغ في الدقيقة 49.

وأعاد الأرجنتيني إنسو فرنانديز التقدم للفريق الإنجليزي في الدقيقة 58، لكن النرويجي أنتونيو نوسا عادل النتيجة بعد ثلاث دقائق. وفي الدقيقة 78، حسم مواطنه إرلينغ هالاند المباراة بهدف ثالث، مانحا سيتي فوزه الثالث في المسابقة.

كومو يمطر شباك لنس بتسعة أهداف

وفي أبرز نتائج الجولة، حقق كومو الإيطالي فوزا كاسحا خارج ملعبه على لنس الفرنسي بنتيجة 9-1، في مباراة شهدت تفوقا هجوميا لافتا للفريق الذي يقوده المدرب الإسباني سيسك فابريغاس.

وتألق اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس بتسجيل ثلاثية وتقديم تمريرة حاسمة، فيما ساهم الأرجنتيني نيكو باس بهدف وتمريرتين حاسمتين، ليقودا الفريق الإيطالي إلى انتصار تاريخي ألحق بلنس واحدة من أقسى هزائمه في مختلف المسابقات.

نابولي يخسر ودورتموند يواصل نتائجه الإيجابية

وفي بقية المباريات، عاد نابولي الإيطالي من ملعب بورتو البرتغالي بخسارة بنتيجة 1-3، ليتلقى هزيمته الثالثة مقابل فوز واحد في البطولة.

أما بوروسيا دورتموند الألماني، فواصل سلسلة نتائجه الإيجابية ورفع مبارياته المتتالية من دون خسارة إلى ست، بعدما تغلب على ضيفه ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 2-1.

وسجل البرتغالي فابيو سيلفا في الدقيقة 49، واليوناني البديل كوستانتينوس كاريتساس في الدقيقة 72 هدفي دورتموند، فيما أحرز البديل أيتور رويبال هدف ريال بيتيس في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة ضربة لدورتموند بإصابة هدافه الغيني سيرهو غيراسي في الشوط الأول، بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 34.