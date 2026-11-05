هاري كاين يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2029

مدّد النجم الإنجليزي هاري كاين عقده مع بايرن ميونيخ الألماني حتى صيف 2029، بعد عشرة أيام من تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، ليواصل مشواره مع الفريق البافاري الذي سجل بقميصه 156 هدفا في 161 مباراة.

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، تمديد عقد مهاجمه الإنجليزي هاري كاين حتى صيف عام 2029، ليضع حدا للتكهنات بشأن مستقبله، ويضمن استمرار أحد أبرز نجومه في صفوف الفريق البافاري لموسمين إضافيين.

ويأتي الإعلان بعد عشرة أيام من تتويج كاين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وبعد موسم استثنائي قدم خلاله أفضل أداء في مسيرته، منذ انتقاله من توتنهام الإنجليزي إلى بايرن في صيف عام 2023.

وقال كاين، البالغ 33 عاما، في بيان للنادي، إنه يشعر بأنه في بيته في ميونيخ، مشيرا إلى أن عائلته سعيدة بالاستقرار هناك، وأنه متحمس لمواصلة مشواره مع الفريق وتحقيق المزيد من الألقاب.

وأضاف المهاجم الإنجليزي أن تجربته في ألمانيا غيّرت نظرته إلى كرة القدم الأوروبية، وجعلته يقدّر أجواء المنافسة خارج الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن بايرن يمثل المكان الأفضل له في المرحلة الحالية من مسيرته.

ومنذ وصوله إلى الفريق البافاري، تحول كاين إلى ركيزة أساسية في تشكيلته، إذ خاض 161 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 156 هدفا، كما تجاوز حاجز 100 هدف في الدوري الألماني خلال 98 مباراة فقط، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز.

وتُوّج كاين هدافا للدوري الألماني في مواسمه الثلاثة الأولى مع بايرن، كما أحرز الحذاء الذهبي الأوروبي عامي 2024 و2026، في إنجاز يعكس استمراريته التهديفية وقدرته على صناعة الفارق.

ولم تقتصر مساهماته على تسجيل الأهداف، بل بات أحد العناصر القيادية في غرفة ملابس الفريق، فضلا عن دوره المحوري في بناء الهجمات وربط خطوط اللعب، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التمسك بخدماته رغم الاهتمام الذي أبدته أندية إنجليزية بإعادته إلى الدوري الممتاز.

ووصف المدير الرياضي لبايرن، كريستوف فرويند، استمرار كاين بأنه مكسب كبير للنادي، قائلا إن الفريق يملك بوجوده أفضل مهاجم متكامل في العالم، إلى جانب لاعب يخدم المجموعة وقائد داخل الملعب وخارجه.

وكان بايرن قد دفع نحو 100 مليون يورو للتعاقد مع كاين قادما من توتنهام، في صفقة أصبحت الأغلى في تاريخ النادي. واعتبر الرئيس الفخري لبايرن، أولي هونيس، أن التعاقد معه كان أفضل صفقة أبرمها النادي، مشيدا بتأثيره الكبير في الفريق.

ورغم نجاحه في حصد ألقاب جماعية مع بايرن، لا يزال دوري أبطال أوروبا اللقب الأبرز الذي يسعى كاين إلى إضافته إلى سجله، بعدما بلغ الدور نصف النهائي مرتين مع الفريق الألماني، كما وصل إلى نهائي المسابقة عام 2019 بقميص توتنهام.

ويمنح تمديد عقده فرصة لمواصلة المنافسة على الألقاب الأوروبية والمحلية، وصولا إلى بطولة كأس أوروبا 2028، التي تستضيفها إنجلترا إلى جانب إيرلندا واسكتلندا وويلز.

وعلى صعيد المنتخب، يُعد كاين الهداف التاريخي لإنجلترا برصيد 91 هدفا في 125 مباراة دولية، وكان قد قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال 2026.

ويواصل بايرن ميونيخ موسمه الحالي بصورة قوية، إذ يتصدر الدوري الألماني، متساويا بالنقاط مع بوروسيا دورتموند ومتقدما عليه بفارق الأهداف، كما يُعد الفريق الوحيد بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.