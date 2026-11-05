وفاة بطل العالم السابق للفورمولا واحد آلان جونز عن 80 عاما

توفي أسطورة سباقات الفورمولا واحد الأسترالي آلان جونز، بطل العالم عام 1980، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع قصير مع المرض، منهيا مسيرة حافلة بالإنجازات جعلته أحد أبرز الأسماء في تاريخ رياضة المحركات الأسترالية والعالمية.

توفي سائق سباقات السيارات الأسترالي السابق آلان جونز، بطل العالم في سباقات الفورمولا واحد عام 1980، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع قصير مع المرض، وذلك بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده.

ويُعد جونز أحد أبرز الأسماء في تاريخ رياضة المحركات الأسترالية، إذ حقق خلال مسيرته 12 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى، وأصبح ثاني أسترالي يتوج بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد مواطنه جاك برابهام.

آلان جونز لدى وصوله إلى محكمة داونينغ سنتر في سيدني، في 8 أيلول/ سبتمبر 2026 (Getty Images)

وأُعلن عن وفاته في بيان صدر نيابة عن زوجته أماندا باتلر-ديفيس، ونقلته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، وجاء فيه أن جونز سيبقى حاضرا في ذاكرة عائلته ومحبيه وجماهير رياضة المحركات، التي طالما أعرب عن تقديره لدعمها.

وأضاف البيان أن جونز كرس حياته لرياضة سباقات السيارات، وترك إرثا رياضيا وإنسانيا بارزا، بفضل إنجازاته وشغفه وشخصيته المميزة داخل الحلبات وخارجها.

وولد جونز في مدينة ملبورن، وهو نجل سائق السباقات ستان جونز، الفائز بسباق جائزة أستراليا الكبرى عام 1959. وانتقل عام 1970 إلى بريطانيا، سعيا لتحقيق حلمه بالوصول إلى بطولة الفورمولا واحد.

وبعد مسيرة شهدت صعوده إلى قمة رياضة السيارات، نجح جونز عام 1980 في إحراز لقب العالم مع فريق وليامس، ليصبح اسمه جزءا من تاريخ البطولة.

واعتزل جونز المنافسات عام 1986، قبل أن يتجه إلى العمل الإعلامي، حيث عمل معلقا ومحللا لسباقات السيارات.

ونعى منظمو جائزة أستراليا الكبرى السائق الراحل، مؤكدين أنه يحتل مكانة خاصة في تاريخ الرياضة، وأن تتويجه بلقب العالم عام 1980 ألهم جيلا كاملا من عشاق رياضة المحركات في أستراليا.

وأشار البيان إلى أن فوزه بسباق جائزة أستراليا الكبرى في العام نفسه لا يزال آخر انتصار يحققه سائق أسترالي في السباق المحلي، واصفا إرثه بأنه استثنائي، ومؤكدا أن رحيله يشكل خسارة كبيرة لعالم رياضة المحركات.