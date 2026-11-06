بنفيكا وبورنموث وفيرينتسفاروش يواصلون العلامة الكاملة وميلان يتلقى خسارته الثالثة

واصل بنفيكا وبورنموث وفيرينتسفاروش انتصاراتهم المتتالية في الدوري الأوروبي، محققين العلامة الكاملة بعد أربع جولات، فيما تلقى ميلان خسارته الثالثة في المسابقة بسقوطه على أرضه أمام الفريق المجري، ليتراجع إلى المركز الثامن والعشرين.

رافا سيلفا يحتفل بهدفه مع زملائه في بنفيكا خلال مواجهة ليخ بوزنان، 5 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

واصلت أندية بنفيكا البرتغالي وبورنموث الإنجليزي وفيرينتسفاروش المجري نتائجها المثالية في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حققت انتصارها الرابع تواليا، فيما واصل ميلان الإيطالي نتائجه المخيبة وتلقى خسارته الثالثة في أربع مباريات، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

ويتربع بنفيكا على صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على بورنموث وفيرينتسفاروش، فيما تملك أندية أونيون سان جيلواز البلجيكي ويوفنتوس الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني 10 نقاط لكل منها.

وحقق بورنموث فوزا خارج أرضه على سبارتا براغ التشيكي بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت طرد لاعب الفريق المضيف النرويجي توبياس غودال قبل نهاية الشوط الأول.

وكان الغامبي إبريما سينغاتي قد منح سبارتا براغ التقدم في الدقيقة 35، بعد مجهود فردي مميز انطلق خلاله بالكرة من منتصف ملعب فريقه، وذلك بعدما أهدر لاعب بورنموث لويس كوك ركلة جزاء ارتطمت بالقائم.

ونجح الأميركي تايلر آدامز في إدراك التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 57، قبل أن يسجل البرازيلي إيفانيلسون هدف التقدم قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ثم أضاف مواطنه رايان الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الانتصار، رفع بورنموث رصيده إلى 12 نقطة، فيما حقق الفريق، بقيادة مدربه الألماني ماركو روزه، فوزه السابع تواليا في مختلف المسابقات.

من جهته، حافظ بنفيكا على سجله الخالي من التعثر، بفوزه على ضيفه ليخ بوزنان البولندي بنتيجة 3-1. وسجل أهداف الفريق البرتغالي رافا سيلفا في الدقيقة السادسة، والأرجنتيني جانلوكا بريستياني في الدقيقة 67، والأوكراني جورجي سوداكوف في الدقيقة 90، فيما أحرز السويدي ليو بنغتسون هدف الفريق البولندي الوحيد في الدقيقة 73.

وفي أبرز مفاجآت الجولة، خسر ميلان أمام ضيفه فيرينتسفاروش المجري بهدفين دون رد على ملعب سان سيرو، ليواصل الفريق الإيطالي نتائجه السلبية في المسابقة، بينما حافظ منافسه المجري على العلامة الكاملة.

وسجل الدولي الهايتي ليني جوزيف هدفي المباراة في الشوط الثاني، ليقود فيرينتسفاروش إلى انتصار لافت على ميلان، رغم إكمال فريقه اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد النيجيري باميديلي يوسف.

وتراجع ميلان إلى المركز الثامن والعشرين، خارج قائمة الفرق الـ24 الأولى المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، بعدما جمع ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات.

وفي مباراة أخرى، ألحق مرسيليا الفرنسي بباير ليفركوزن الألماني خسارته الأولى في المسابقة، بعدما تغلب عليه في عقر داره بهدف دون مقابل، محققا في الوقت ذاته انتصاره الأول، عقب خسارته مبارياته الثلاث السابقة.

ويحتل ليفركوزن المركز السابع برصيد تسع نقاط، مقابل أربع نقاط لمرسيليا الذي يأتي في المركز الحادي والثلاثين.

وحقق يوفنتوس الإيطالي فوزا بنتيجة 2-1 على ألكمار الهولندي، بفضل هدفي الهولندي تون كوبماينرز والفرنسي راندال كولو مواني، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويحتل المركز الخامس.

وانتزع كريستال بالاس الإنجليزي تعادلا في اللحظات الأخيرة أمام ضيفه هوفنهايم الألماني بنتيجة 1-1، بعدما سجل لاعب الوسط الياباني دايتشي كامادا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع. ورفع الفريق الإنجليزي، المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، رصيده إلى خمس نقاط.

كما تعادل ليون الفرنسي خارج ملعبه مع ريال سوسييداد الإسباني بهدف لمثله. وافتتح الأيسلندي أوري أوسكارسون التسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة 28، قبل أن يدرك كورنتان توليسو التعادل لليون في الدقيقة 54.

ويحتل ليون المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط، فيما رفع ريال سوسييداد رصيده إلى خمس نقاط في المركز العشرين.