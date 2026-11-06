ديمبلي في طريقه إلى تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

تسير المفاوضات بين باريس سان جيرمان ونجمه ديمبلي في الاتجاه الصحيح لتمديد عقد اللاعب، مع وجود رغبة مشتركة لدى الطرفين للتوصل إلى اتفاق سريع؛ بحسب مصدر مطلع على المفاوضات.

أفاد مصدر مطلع على المفاوضات، الجمعة، بأن عملية تمديد عقد الجناح الدولي عثمان ديمبلي، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2025، مع فريقه باريس سان جيرمان حتى عام 2030 تسير في الاتجاه الصحيح، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

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وبحسب المصدر نفسه، فإن المحادثات بين النادي الباريسي والمهاجم الفرنسي تتسم بطابع بنّاء وإيجابي للغاية، مع وجود رغبة مشتركة لدى الطرفين للتوصل إلى اتفاق سريع.

وأضاف المصدر، أن المفاوضات تتقدم بشكل جيد، لكن لا تزال هناك بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى الحسم.

وانضم ديمبلي إلى باريس سان جيرمان عام 2023، ويرتبط النادي بعقد معه حتى حزيران/ يونيو 2028، كما أن اللاعب البالغ 29 عاما والذي يعاني حاليا من إصابة في الفخذ، يسعى خصوصا إلى تحسين راتبه.

وكان المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي وصف مؤخرا اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني في مقابلة مع وسائل الإعلام التابعة لباريس سان جيرمان، بأنه "قلب الفريق".

ومن جهة أخرى، ووفق مصدر آخر مطلع على المفاوضات، يجري النادي منذ عدة أشهر محادثات مع جناحه الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي يعاني من إصابة خطيرة في الركبة، لتمديد عقده إلى ما بعد عام 2029.

وفي بداية الموسم، وتحديدا في الخامس من أيلول/ سبتمبر، أعلن باريس سان جيرمان تمديد عقود كل من إنريكي حتى 2030، مواطنه الدولي فابيان رويس حتى 2028، الإكوادوري ويليان باتشو، البرتغالي جواو نيفيز، البرازيلي لوكاس بيرالدو وسيني مايولو حتى 2031.