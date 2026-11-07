بايرن يحافظ على صدارة البوندسليغا وأرسنال يوسع الفارق عن سيتي

فاز بايرن ميونخ على فريق ماينز بهدفين لهدف ليحافظ على صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، فيما تمكن أرسنال من انتزاع فوز صعب على هال سيتي بهدف يتيم ليوسع الفارق مؤقتا إلى 6 نقاط عن منافسه مانشستر سيتي

تغلب فريق بايرن ميونخ على مضيفه ماينز 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، السبت، وأرسنال يواصل تصدر الدوري الإنجليزي بفوزه على هال سيتي 1-0.

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وفي ألمانيا، سجل جوشوا كيميتش الهدف الأول في الدقيقة 14 لفريقه بايرن ميونخ، ثم أضاف لينارت كارل هدفا ثانيا في الدقيقة 57، أما هدف ماينز الوحيد فقد جاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق فيليب تيتز.

ورفع بايرن رصيده بهذا الانتصار إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن الوصيف بوروسيا دورتموند.

وفي المقابل، تجمد رصيد ماينز الذي تلقى الهزيمة الخامسة هذا الموسم عند 10 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن بادربورن الحادي عشر في الترتيب.

وأظهر العملاق البافاري تفوقا كبيرا لا سيما في الشوط الأول الذي بلغت فيه نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 70%، كما سدد لاعبو بايرن 14 كرة باتجاه مرمى ماينز.

وترجم بايرن هذا التفوق مبكرا بهدف كيميتش (14) بعدما استغل تمريرة من هاري كين، الذي استفاد من خطأ دفاعي لماينز قبل أن يطلق كيميتش تسديدة صاروخية في الشباك.

ونجح الكوري الجنوبي، لي جاي سونغ، في إدراك هدف التعادل مستغلا خطأ من الحارس والقائد مانويل نوير، لكن لحسن حظ الحارس المخضرم أن تقنية الفيديو "فار" أظهرت وجود حالة تسلل، ليُلغى الهدف وسط اعتراضات من لاعبي ماينز.

وأصيب الحارس الألماني المخضرم بإصابة في القدم في المباراة التي أصبح فيها أكبر لاعب يمثل بايرن ميونخ على الإطلاق بعمر 40 عاما و225 يوما، ليدخل مكانه الحارس جوناس أوربيغ بديلا له.

وفي الشوط الثاني واصل بايرن الضغط بحثا عن التسجيل، ومثلما صنع الهدف الأول، عاد المتألق كين المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية ليصنع هدفا ثانيا لفريقه، بعدما مرر كرة للاعب الوسط الهجومي الشاب لينارت كارل أمام المرمى مباشرة، ليضعها الأخير في الشباك بتسديدة قوية عند الدقيقة 57.

وبينما اتجهت المباراة لفوز بايرن بهدفين نظيفين، نجح ماينز في تقليص الفارق بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، حين أرسل بينيديكت هوليرباخ عرضية متقنة إلى رأس فيليب تيتز، الذي حولها ببراعة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس أوربيغ لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز بايرن 2-1.

أرسنال يبتعد بالصدارة

وفي إنجلترا، عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه هال سيتي بنتيجة 1-0، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وأحرز النرويجي مارتن أوديغارد قائد أرسنال الهدف الوحيد للفريق اللندني في الدقيقة 72 من المباراة، التي أقيمت على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

وبهذه النتيجة يواصل أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا سلسلة انتصاراته في الدوري بفوز خامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة.

ووسع الفريق اللندني بهذا الفوز الفارق مؤقتا إلى ست نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي سيحل ضيفا على نوتنغهام فوريست في وقت لاحق من مساء السبت.

أما هال سيتي، فقد تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما تلقى خسارته الثالثة في آخر 6 جولات.