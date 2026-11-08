الدوري الإنجليزي: يونايتد ينقذ نقطة أمام فيلا وليفربول يعود إلى سكة الانتصارات

نجح يونايتد في إنقاذ نقطة في تعادله المثير (4-4) مع أستون فيلا بعد تأخره في النتيجة بهدفين مرتين خلال اللقاء، فيما استعاد ليفربول توازنه حين فاز (1-0) على كريستال بالاس، أما تشيلسي فقد واصل تخبطه بخسارته أمام سندرلاند (1-0).

عاد مانشستر يونايتد من بعيد حين عوض تخلفه مرتين بفارق هدفين أمام ضيفه أستون فيلا، ليخرج متعادلا بالنتيجة 4-4، فيما استعاد ليفربول توازنه بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1، ليصبح رابعا على حساب تشيلسي الذي سقط على أرض سندرلاند 0-1 الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وحل فيلا على يونايتد والأخير في وضع لا يحسد عليه بتاتا، إذ وجد نفسه في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق الأهداف فقط عن متذيل الترتيب كريستال بالاس، ما جعله مطالبا بالفوز ولا شيء سواه لمنح كاريك فرصة أخرى كمدرب للفريق قبل النافذة الدولية.

لكن يونايتد وجد نفسه متأخرا بعد أقل من دقيقة على البداية بهدف للبرازيلي أليسون (1).

ثم تعقدت الأمور بتلقيه هدفا ثانيا في الدقيقة الرابعة عبر السنغالي نيكولاس جاكسون، لكنه عاد من بعيد وقلص الفارق أولا من ركلة جزاء نفذها البرتغالي برونو فرنانديش (16)، ثم أدرك التعادل عبر البلجيكي يوري تيليمانس (44).

غير أن سيناريو الشوط الأول تكرر ثانية، إذ ضرب فيلا في بداية الثاني واستعاد التقدم من ركلة جزاء نفذها الإسكتلندي جون ماكغين (48)، ثم أضاف الألماني ليون غوريتسكا الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 53.

ليعود أصحاب الأرض ويقلصوا الفارق عبر البديل الهولندي جوشوا زيركسي (2+90)، قبل أن يرتكب الحارس الياباني زيون سوزوكي خطأ قاتلا في خروجه لاعتراض الكرة إثر ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى البديل الآخر الدنماركي باتريك دورغو الذي حولها برأسه في الشباك (6+90).

ليفربول يستعيد توازنه

وفي لندن، دخل ليفربول لقاءه مع مضيفه كريستال بالاس بعد الخسارة على أرضه أمام أرسنال 0-1 في المرحلة الماضية، ثم سقوطه المفاجىء في إسطنبول أمام فنربختشه التركي 2-3 في دوري أبطال أوروبا.

لكن فريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا استفاد من الوضع الصعب لبالاس، الذي دخل اللقاء في المركز التاسع عشر قبل الأخير بانتصار يتيم، كي يحسم اللقاء 3-1 ويحقق فوزه الخامس للموسم.

وأنهى "الحمر" الشوط الأول متقدمين بهدف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من كرة رأسية، إثر ركلة حرة نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي (40)، ثم عززوا تقدمهم في الشوط الثاني عبر الألماني فلوريان فيرتز الذي وصلته الكرة من عرضية للفرنسي برادلي باركولا، فأطلقها قوية في الشباك (54).

وحسم ليفربول النقاط الثلاث نهائيا حين أضاف السويدي ألكسندر أيزاك الهدف الثالث، بعدما وصلته الكرة على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بتمريرة من فيرتز (89)، قبل أن يقلص المضيف الفارق من ركلة جزاء تسبب بها المجري ميلوش كيركيز ونفذها إيدي نكيتياه (5+90).

تشيلسي يتعثر وبرايتون في الوصافة

وبفوزه بات ليفربول رابعا على حساب تشيلسي برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن البلوز، الذي مني على أرض سندرلاند بهزيمته الرابعة هذا الموسم، التي جاءت من ركلة جزاء نفذها الفرنسي، إنزو لو فيه، في الدقيقة 36 بعد خطأ في منطقة الجزاء من ليفاي كولويل على الهولندي براين بروبي.

وبفوزه الثاني فقط للموسم، رفع سندرلاند رصيده إلى 8 نقاط وترك المركز الأخير الذي بات من نصيب كريستال بالاس.

وذلك في حين واصل برايتون تألقه بتحقيقه فوزه السابع للموسم، ما سمح له بالتقدم إلى المركز الثاني على حساب مانشستر سيتي الخاسر السبت أمام نوتنغهام فوريست (1-3)، وذلك على حساب ضيفه القوي برنتفورد بهدفين سجلهما الباراغوياني دييغو غوميس (15) والألماني باسكال غروس (42 من ركلة جزاء)، مستفيدا من النقص العددي في صفوف مضيفه منذ الدقيقة 23 نتيجة طرد البرازيلي إيغور تياغو.