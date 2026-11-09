إيطاليا: لاتسيو يتعادل مع نابولي وإنتر يهزم كومو وميلان يستعيد توازنه

عطّل نابولي سلسلة انتصارات لاتسيو المتصدر بتعادلهما 1-1، فيما واصل إنتر مطاردته بفوزه على كومو 2-0، واستعاد ميلان توازنه بانتصار على جنوى، فيما تعادل يوفنتوس مع فيورنتينا.

منع نابولي تواصل الانتصارات المتتالية لضيفه لاتسيو المتصدر عندما أرغمه على التعادل (1-1) الأحد على ملعب "دييغو أرمادنو مارادونا"، في قمة المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم والتي شهدت فوز إنتر حامل اللقب على المتألق كومو 2-0.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان لاتسيو، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة بعد 11 مرحلة، في طريقه إلى فوزه السابع تواليا والعاشر هذا الموسم عندما فرض أفضليته على مجريات الشوط الأول، وأنهاه متقدما بهدف للاعب وسطه الدولي دافيدي فراتيزي في الدقيقة 28، إثر تمريرة من الهولندي تيجاني نوسلين، مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم.

وانتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني وخلقوا الكثير من الفرص، ترجموا منها واحدة فقط وكانت بالنيران الصديقة عندما تابع البديل المدافع الإسباني ألفونسو بيدراسا كرة عرضية بالخطأ في مرمى فريقه (48).

وأهدر لاعب الوسط الدولي البلجيكي المخضرم، كيفن دي بروين، فرضة ذهبية لمنح التقدم لنابولي من انفراد عندما تلقى كرة طويلة من حارس المرمى الدولي الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، لكن لاعب الوسط الدولي المغربي للاتسيو رضا بلحيان أبعد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى (59).

وكان نابولي تحت ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية بعدما قادت الهزيمتان أمام يوفنتوس محليا، وبورتو البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى دخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق، في محاولة لاستعادة مستواه المتراجع.

إلا أن الفريق الجنوبي لم يتمكن سوى من حصد نقطة أمام تشكيلة جينارو غاتوزو التي لا تزال من دون هزيمة هذا الموسم، وبذلك واصل لاتسيو عروضه المميزة في الصدارة برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن إنتر واثنتين عن جاره روما الفائز على ساسوولو 3-0 السبت.

وفشل لاتسيو في تحقيق الفوز خارج أرضه للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.

إنتر يقطع سلسلة كومو

بعد ستة انتصارات متتالية محليا وقاريا، آخرها الفوز العريض على مضيفه لنس الفرنسي 9-1 في دوري أبطال أوروبا، توقفت سلسلة كومو على أرض إنتر البطل بالخسارة أمامه 0-2.

وحسم إنتر الفوز في الشوط الأول الذي سجل خلاله الهدفين، الأول عبر بيو إسبوزيتو في الدقيقة 12 إثر هجمة مرتدة وتمريرة من الإنجليزي دجيد سبينس، والثاني في الدقيقة 19 عبر الفرنسي ماركوس تورام الذي كان في المكان المناسب للاستفادة من قطع خاطىء للكرة من دفاع كومو.

وبالهزيمة الثانية فقط للموسم، تجمد رصيد فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس عند 23 نقطة في المركز الخامس.

ميلان ينهض ويوفي يتعادل

وبعد ثلاثة أيام من سقوطه على أرضه أمام فيرينتسفاروش المجري بهدفين نظيفين في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، استعاد ميلان توازنه بفوزه خارج قواعده على جنوى بفضل هدفين سجلهما باكرا عبر ألفادجو سيسيه (13) والأميركي كريستيان بوليسيك (19)، قبل أن تهتز شباكه في أواخر اللقاء عبر الأيسلندي ميكايل إيليرتسون (88).

لكن فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم حافظ على رباطة جأشه ليعود من جنوى بفوزه السابع ونقطته رقم 24، ليبقى قريبا من فرق الطليعة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن لاتسيو المتصدر.

وفي فلورنسا، عاد يوفنتوس من التخلف مرتين وأنقذ نقطة التعادل مع فيورنتينا بهدفين للألماني نيك فولتيماده (32) والبرازيلي بريمر (66)، مقابل هدفين لماتيو بيليغرينو (4) والسويدي آليو نجيه (54)، رافعا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، مقابل 9 لمضيفه.