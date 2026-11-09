برشلونة يقلب تأخره أمام أتلتيكو إلى فوز ثمين ويعزز صدارته للدوري

قاد فيرمين لوبيز برشلونة إلى انتصار ثمين على أتلتيكو مدريد 2-1، بعدما سجل هدفي فريقه الذي رفع رصيده إلى 33 نقطة، موسعا الفارق مع ريال مدريد الوصيف إلى ثلاث نقاط.

قلب برشلونة تأخره إلى فوز ثمين على مضيفه أتلتيكو مدريد 2-1، بفضل ثنائية فيرمين لوبيز الأحد في قمة المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وبدت صدارة الفريق الكاتالوني مهددة بعدما منح الأرجنتيني جوليانو سيميوني التقدم لفريق العاصمة (10)، قبل أن يقلب لوبيز الطاولة بثنائية (45 و66)، مانحا البارسا ثلاث نقاط ثمينة في سباق الصدارة برصيد 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد.

في المقابل، تراجع أتلتيكو إلى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف ريال الذي ارتقى إلى الوصافة، عقب فوزه على فالنسيا 3-0 السبت.

وبدت المباراة بمثابة اختبار حقيقي لفريق المدرب الألماني هانزي فليك، الذي واجه صعوبات في تخطي منافسيه المباشرين هذا الموسم، بعدما خسر محليا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو على أرضه 1-2، ثم سقط قاريا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا 2-4.

وبدأ أتلتيكو اللقاء بقوة معتمدا على الانضباط الدفاعي والسرعة في التحولات الهجومية، سعيا إلى استغلال المساحات التي يتركها برشلونة.

وحرمت العارضة الفريقين من التسجيل في مناسبتين متتاليتين، بعدما ارتقى المدافع السلوفاكي دافيد هانكو لكرة من ركلة ركنية، موجها ضربة رأسية ارتطمت بعارضة المرمى الكاتالوني (7).

ولم يتأخر رد برشلونة الذي نقل الكرة سريعا إلى الجهة المقابلة، حيث أطلق بيدري تسديدة قوية بقدمه اليسرى لكنها ارتدت بدورها من العارضة.

ونجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عند الدقيقة العاشرة، حين استغل سيميوني تمريرة من مواطنه جوليان ألفاريز، وحوّلها من مسافة قريبة إلى شباك الحارس جوان غارسيا.

وواصل أتلتيكو تهديد مرمى منافسه عبر الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، وكاد هانكو أن يعزز التقدم إثر إحدى الركلات الثابتة، لكنه أخفق في الوصول إلى الكرة (21).

في المقابل، عانى برشلونة في اختراق دفاع مضيفه خلال معظم فترات الشوط الأول، مكتفيا بتسديدة واحدة بين الخشبات الثلاث في أول 40 دقيقة، في ظل التنظيم الدفاعي المحكم الذي فرضه أتلتيكو.

ثم نجح الفريق الكاتالوني في استغلال إحدى الفرص القليلة التي أتيحت له، عندما عادت الكرة إلى لوبيز إثر انحراف تمريرة منه عن مسارها ليجد نفسه في مواجهة المرمى، فسددها من مسافة قريبة في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك (45).

واستهل برشلونة الشوط الثاني بضغط هجومي، إذ أطلق لامين يامال تسديدة قوية بقدمه اليسرى، بعدما استقبل الكرة في العمق وتجاوز أليكس غريمالدو بمراوغة ذكية، لكن محاولته الزاحفة مرت بمحاذاة القائم البعيد (47).

ورد أتلتيكو بهجمة مرتدة سريعة، مستغلا خطأ في التمرير من لوبيز بوسط الملعب، ليتناقل لاعبوه الكرة بلمسات قصيرة قبل أن يرسل كوكي تمريرة ساقطة متقنة نحو ألفاريز الذي انفرد خلف دفاع برشلونة، لكنه أخفق في استثمار الفرصة بعدما حاول مباغتة غارسيا بتسديدة ساقطة بباطن قدمه اليمنى مرت فوق العارضة (55).

ونجح برشلونة في قلب النتيجة وانتزاع التقدم إثر هجمة رائعة قادها يامال الذي توغل من الجهة اليمنى حتى مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يمرر بلمسة فنية متقنة كرة بينية اخترقت دفاع أتلتيكو ووصلت إلى لوبيز الذي نجح، رغم صعوبة وضعيته، في تسديد الكرة بلمسة واحدة من تحت الحارس أوبلاك، مودعا إياها الشباك (66).