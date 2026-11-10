مانشستر يونايتد يقترب من الاستغناء عن كاريك بعد أسوأ بداية منذ 40 عامًا

تدرس إدارة مانشستر يونايتد إقالة مدربها مايكل كاريك، بعد تراجع الفريق إلى المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي برصيد ثماني نقاط، وسط تقارير عن توجه الرئيس التنفيذي عمر برادة والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس لإنهاء مهامه.

يتجه مانشستر يونايتد إلى إجراء تغيير على رأس جهازه الفني، مع تزايد احتمالات إقالة مدربه مايكل كاريك، على خلفية النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي وضعته في منطقة الهبوط.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة النادي تجري مراجعة داخلية لأداء الفريق، في أعقاب أسوأ بداية له في الدوري منذ نحو 40 عامًا، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد ثماني نقاط، بعدما أخفق في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثماني الأخيرة تواليًا.

ومن المنتظر أن يُبحث مستقبل كاريك خلال اجتماع يعقد الأربعاء في موناكو، بمشاركة المساهم البارز في النادي جيم راتكليف، والرئيس التنفيذي المغربي عمر برادة، والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس.

وبحسب التقارير، يميل برادة وويلكوكس إلى إنهاء مهام كاريك، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، على أن يُعرض موقفهما على راتكليف لاتخاذ القرار بشأن مستقبل المدرب.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط على الجهاز الفني، مع تراجع نتائج الفريق وأدائه، وتزايد المخاوف من استمرار ابتعاده عن المنافسة وتورطه في صراع الهبوط.