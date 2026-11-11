تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات مع بوتشيتينو لخلافة كاريك

يفاوض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، لخلافة مايكل كاريك في منصب المدير الفني للفريق العريق، الذي يعاني أسوأ بداية لموسم كروي في تاريخه منذ 40 عاما.

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لمايكل كاريك، الذي من المتوقع أن يرحل عن منصبه هذا الأسبوع، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء.

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ومن المقرر أن يحسم مستقبل كاريك في مانشستر يونايتد خلال اجتماع يعقد في موناكو، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس التنفيذي عمر برادة، والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس، وأحد المالكين المشاركين للنادي هو السير جيم راتكليف.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تجري حاليا مناقشات حول إمكانية عودة بوتشيتينو، الذي قاد فريقي توتنهام هوتسبير وتشيلسي سابقا، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشار إلى أن بوتشيتينو مدد عقده مع منتخب الولايات المتحدة في الثالث من آب/ أغسطس الماضي لمدة 4 سنوات إضافية، ليستمر في قيادة الفريق حتى نهاية كأس العالم المقبلة عام 2030.

ويعاني مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للدوري الانجليزي الممتاز بالاشتراك مع ليفربول برصيد 20 لقبا، من انطلاقة كارثية في المسابقة هذا الموسم، إذ يقبع في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب البطولة برصيد 8 نقاط فقط، بعد خوضه مبارياته العشر الأولى بالبطولة، إذ حقق انتصارا وحيدا مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.