غياب قائدة أسكتلندا بسبب الإصابة عن الملحق الحاسم أمام السويد المؤهل لمونديال السيدات 2027

يغيب المنتخب الأسكتلندي للسيدات عن خدمات قائدته كارولاين وير بسبب الإصابة، في مواجهتي السويد ضمن الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2027 في البرازيل، والمقررتين يومي الأول والخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

يفتقد المنتخب الأسكتلندي للسيدات خدمات قائدته كارولاين وير، في المواجهتين الحاسمتين أمام السويد ضمن الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2027 في البرازيل، بسبب عدم تعافيها من إصابة عضلية.

وكانت لاعبة الوسط قد تعرضت للإصابة خلال عمليات الإحماء التي سبقت مباراة منتخب بلادها أمام جمهورية التشيك، والتي انتهت بفوز أسكتلندا قبل نحو شهر، ولم تتمكن منذ ذلك الحين من المشاركة في أي مباراة مع فريقها ليون الفرنسي.

كما يغيب عن صفوف المنتخب الأسكتلندي المهاجمة ميا ماكولي، لاعبة أستون فيلا الإنجليزي، بسبب إصابة في عضلة الساق.

وفي المقابل، استدعى الجهاز الفني بيث لومسدن، لاعبة نيوكاسل، وإيليذ آدامز، لاعبة إبسويتش، لتعزيز قائمة المنتخب استعدادًا للمواجهتين.

ويستضيف المنتخب الأسكتلندي نظيره السويدي في مباراة الذهاب يوم الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في العاصمة ستوكهولم يوم الخامس من الشهر نفسه.

ويمنح الفوز في الملحق المنتخب الأسكتلندي فرصة التأهل إلى مونديال 2027، فيما قد يضطر المنتخب الفائز، في حال كان صاحب التصنيف الأدنى بين المنتخبات الأوروبية المتأهلة، إلى خوض ملحق عالمي في شباط/ فبراير المقبل لحسم بطاقة المشاركة.

وتملك السويد سجلًا حافلًا في البطولة، إذ شاركت في جميع نسخ كأس العالم للسيدات منذ انطلاقها عام 1991، واحتلت المركز الثالث في النسختين الأخيرتين.