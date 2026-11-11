مبابي يواصل العلاج قبل مواجهة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

يواصل قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الخضوع للعلاج ولم يشارك في التدريبات الجماعية، عشية مواجهة إيطاليا في ميلانو ضمن دوري الأمم الأوروبية، وسط غموض بشأن جاهزيته لخوض المباراة.

لم ينضم قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، إلى التدريبات الجماعية عشية المواجهة المرتقبة أمام إيطاليا في مدينة ميلانو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في ظل استمرار خضوعه للعلاج، بحسب ما أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، اليوم الأربعاء.

ولم يكشف الطاقم التدريبي عن تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية لمهاجم ريال مدريد الإسباني، ما يثير التساؤلات حول إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة.

وتأتي عودة مبابي (27 عامًا) إلى صفوف المنتخب الفرنسي بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب الإصابة، بعدما تعرض لآلام في ركبته اليسرى خلال مواجهة تركيا في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي سجل خلالها هدف الفوز الوحيد.

ويُعد مبابي الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، بعدما سجل 67 هدفًا في 107 مباريات دولية.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى برصيد ثلاثة انتصارات وتعادل، مقتربًا من حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي، قبل مواجهتي إيطاليا خارج أرضه، الخميس، وتركيا في بوردو، الأحد، ضمن الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات.