مانشستر يونايتد يقيل مدربه كاريك بعد بداية كارثية للموسم

مانشستر يونايتد يقيل مدربه مايكل كاريك بعد حصد ثماني نقاط من عشر مباريات والتراجع إلى منطقة الهبوط، رغم قيادته الفريق إلى المركز الثالث الموسم الماضي، وسط ترجيحات بتولي ماوريسيو بوتشيتينو المهمة خلفًا له.

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، إقالة مدربه مايكل كاريك، بعد بداية مخيبة للموسم الحالي، حصد خلالها الفريق ثماني نقاط فقط من عشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتراجع إلى منطقة الهبوط، فيما يُرجح أن يخلفه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأميركي.

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وجاءت إقالة كاريك (45 عامًا) رغم نجاحه في قيادة يونايتد إلى المركز الثالث الموسم الماضي، بعدما حقق 12 انتصارًا في آخر 17 مباراة، وجمع الفريق خلال تلك الفترة أكبر عدد من النقاط بين أندية الدوري.

لكن النتائج تراجعت بصورة حادة مع انطلاق الموسم الجديد، إذ لم يحقق الفريق سوى ثلاثة انتصارات في مختلف المسابقات، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار تغيير الجهاز الفني.

وقال النادي في بيان إن إقالة كاريك جاءت بعد "بداية مخيبة للموسم"، مضيفًا أنه "توصل إلى قناعة بالغة الصعوبة بأن التغيير بات ضروريًا من أجل تحقيق طموحاتنا".

وأشاد يونايتد بمدربه المقال، الذي سبق أن لعب في صفوفه، مؤكدًا أن "مايكل كان وسيظل دائمًا أحد أساطير مانشستر يونايتد"، وأنه أظهر "أعلى درجات الالتزام والاحترافية" خلال عودته إلى النادي، مشددًا على أن إنجازاته في الموسم الماضي ستبقى موضع تقدير.

وأكد النادي أنه يسعى إلى تعيين مدرب دائم جديد "في أسرع وقت ممكن"، وسط توقعات بتولي بوتشيتينو المهمة، بعدما سبق له تدريب توتنهام وتشلسي في إنجلترا وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت المباراة الأخيرة لكاريك على رأس الجهاز الفني قد انتهت بالتعادل أمام أستون فيلا بنتيجة 4-4، الأحد الماضي، قبل أن يؤكد عقب اللقاء أنه لا يعتزم الاستقالة، وأنه يستعد بصورة اعتيادية لفترة التوقف الدولي.

ويواجه المدرب المقبل مهمة إعادة الفريق إلى المنافسة، بعدما عانى يونايتد من عدم الاستقرار الفني وتراجع النتائج منذ رحيل مدربه التاريخي أليكس فيرغوسون قبل 13 عامًا.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة غريمه ليفربول على ملعب "أنفيلد"، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في أولى مبارياته المرتقبة بعد قرار إقالة كاريك.