"فيفا" يخسر دعوى قضائية في نيويورك ضد "يويفا" بشأن إدخال مستثمرين لكأس العالم

رفضت محكمة في مانهاتن طلبات كيانات تابعة لـ"فيفا" لمنع "يويفا" من الحصول على وثائق تتعلق بخطة استثمارية بقيمة 4.2 مليارات دولار، أثارت أزمة لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وفتحت الباب أمام تحركات للإطاحة به.

رفضت محكمة في مانهاتن، الخميس، طلبات قدمتها كيانات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من الحصول على أدلة تتعلق بخطة رئيس "فيفا" السويسري، جياني إنفانتينو، غير الناجحة لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم.

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وكان "يويفا" قدم وثائق قضائية في آب/ أغسطس الماضي، جزءا من إستراتيجية أوسع تهدف للإطاحة بإنفانتينو من منصبه، وتشمل هذه الإستراتيجية احتمال تقديم شكوى جنائية ضده شخصيا في سويسرا بتهمة سوء الإدارة المالية.

ويسعى محامو "يويفا" للكشف عن أدلة لدى شركة "ثرايف" الاستثمارية في نيويورك، التي يملكها جوشوا كوشنر، وبنك "جي بي مورغان"، المستشار المالي لـ"فيفا" في المشروع غير الناجح، حول خطة بيع حصص في بطولة كأس العالم، وهي الخطة التي أثارت ضجة واسعة في أوساط كرة القدم العالمية في تموز/ يوليو الماضي.

وفي محكمة مقاطعة مانهاتن، رُفضت طلبات التدخل التي قدمها كيانان تابعان لـ"فيفا"، إذ أوضح القاضي أن الكيانين "لا يملكان مصلحة مباشرة أو جوهرية أو محمية قانونا" في هذه الإجراءات.

وجاء في قرار القاضية جانيت فارغاس "لا يوجد في هذا السجل ما يشير إلى أن الأطراف المرتبطة بـ’فيفا’ في الولايات المتحدة، أو حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه، سيكونون طرفا في الإجراءات الجنائية المزمعة".

وكتبت القاضية في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في وثيقة مؤلفة من ثماني صفحات اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء "من المؤكد أن الأطراف الأميركية المرتبطة بـ’فيفا’ لم تقدم وقائع تشير إلى أنها قد تكون مدعى عليها في إجراءات قانونية من هذا القبيل".

وتسببت تداعيات خطة إشراك مستثمرين من القطاع الخاص، التي تخلى عنها "فيفا" بعد أيام قليلة إثر موجة غضب عالمية، في خلق أكبر أزمة يواجهها إنفانتينو خلال فترة رئاسته للاتحاد الدولي التي تقترب من 11 عاما.

ومن المقرر أن يترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه في آذار/ مارس المقبل، وهو ما يتطلب منه اجتياز فحص الأهلية والنزاهة الذي تجريه لجنة يعينها "فيفا".

وكان من المفترض أن تكون شركة "ثرايف" وجوشوا كوشنر، وهو الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المستثمر الرئيسي في تلك الخطة السرية التي أُطلق عليها اسم "فيفا فورورد إنتربرايز".

وقد خطط المستثمرون لدفع 4,2 مليار دولار لـ"فيفا" مقابل حصة دائمة تزيد عن 20% في الكيان التابع لـ"فيفا"، والذي كان سيتولى إدارة بطولات الاتحاد بما في ذلك بطولة كأس العالم.

كما عرض على الاتحادات الأعضاء في "فيفا"، البالغ عددها 211 اتحادا، والتي تمتلك فعليا هذه المؤسسة غير الربحية ومقرها زيورخ، الحصول على مبلغ 20 مليون دولار لكل منها مقابل الموافقة على المشروع.

وكانت احتياطيات "فيفا" النقدية ارتفعت إلى أكثر من 5 مليارات دولار بعد انتهاء بطولة كأس العالم للرجال، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في تموز/ يوليو.

وادعى "فيفا" تعرض إنفانتينو للمضايقة من جانب "يويفا"، الذي قدم طلبات للكشف عن الأدلة في عدة ولايات، وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أبلغ "فيفا" قاضيا في فلوريدا، حيث يملك مقرا في ضاحية ميامي، أن الإجراءات القضائية تعتبر مضايقة لإنفانتينو.

ويواجه إنفانتينو منافسا واحدا على الأقل في الانتخابات، وهو المسؤول الياباني المخضرم كوهزو تاشيما، قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات يوم الأربعاء المقبل.

وكان تاشيما زميلا لإنفانتينو في المجلس الإداري لـ"فيفا" المكون من 37 عضوا منذ عام 2016.

ومن المتوقع أن يقترح "يويفا" مرشحا آخر، في ظل الجهود المبذولة لإقناع رئيس قسم التطوير العالمي في "فيفا"، أرسين فينغر، المدرب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، بالترشح ضد رئيسه الحالي.