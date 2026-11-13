دوري الأمم: إيطاليا تلحق بفرنسا زيدان خسارتها الأولى وتتصدر وإنجلترا مع إسبانيا إلى ربع النهائي

إيطاليا تلحق الخسارة الأولى بفرنسا تحت قيادة زيدان وانتزعت منها صدارة المجموعة الأولى، وفازت إسبانيا على التشيك بهدفين نظيفين، فيما حققت إنجلترا الفوز على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة قبل الأخيرة من دوري أمم أوروبا.

ألحق المنتخب الإيطالي بضيفه الفرنسي خسارته الأولى في حقبة المدرب زين الدين زيدان وانتزع منه صدارة المجموعة الأولى بفوزه 3-1 في ميلانو، فيما حافظت إسبانيا على سجلها المثالي بتغلبها على مضيفتها التشيك 2-0، وأكدت إنجلترا تأهلها بفوزها على كرواتيا 2-1، وذلك في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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في المباراة الأولى، فرض المهاجم الشاب الواعد لإنتر ميلان بيو إسبوزيتو (21 عاما) نفسه نجما للقاء بتسجيله هدفين (26 و75 من ركلة جزاء)، وتكفل زميله السابق المعار إلى لاتسيو دافيدي فراتيزي بالثاني (63)، ردا على هدف السبق المبكر من مهاجم بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليسيه (10).

وكان الفرنسيون بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى ربع النهائي، إلّا أن رجال المدرب روبرتو مانشيني قلبوا الطاولة على ضيوفهم وانتزعوا الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن أبطال العالم مرتين، وبفارق نقطة عن بلجيكا الثالثة الفائزة على تركيا متذيلة الترتيب 2-1.

وهي الخسارة الأولى لفرنسا بقيادة زيدان الذي حلّ بدلا من ديدييه ديشان عقب نهاية مونديال أميركا الشمالية، بعد 3 انتصارات وتعادل فرضته إيطاليا عليهم 1-1 في باريس في الجولة الثالثة.

وستكون الجولة السادسة الأخيرة حاسمة الأحد المقبل، حيث تحل إيطاليا ضيفة على بلجيكا، في حين تلعب فرنسا مع ضيفتها تركيا التي هبطت إلى المستوى الثاني.

وغاب المهاجمان كيليان مبابي وماركوس تورام عن تشكيلة الديوك بسبب الإصابة وتواجدا في المدرجات لمتابعة المباراة.

وكانت بلجيكا قد استهلت الأمسية باستعادة توازنها وإنعاش حظوظها في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين بفوزها الثمين على مضيفتها تركيا 2-1 في إزمير.

وقلب منتخب "الشياطين الحمر" تخلفه بهدف أردا غولر لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من ركلة حرة مباشرة بعيدة رائعة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (20)، إلى فوز بهدفين سجلهما كيفن دي بروين قائده المخضرم صانع العاب نابولي الإيطالي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من زميله السابق في مانشستر سيتي الإنجليزي جيريمي دوكو (37) ولاعب وسط أتالانتا الإيطالي شارل دي كيتلار إثر تمريرة من مدافع برايتون الإنجليزي ماكسيم دي كويبر (30).

إسبانيا دائما من دون هزيمة

وفي براغ، حقّق المنتخب الإسباني بطل العالم فوزه الثاني عشر تواليا بتغلبه على مضيفه التشيكي المنقوص عدديا 2-0 محتفظا بسجله المثالي على رأس المجموعة الثالثة.

ويدين "لا روخا" بفوزه الخامس من خمس مباريات إلى هدفي جناح أتلتيكو مدريد أليكس بايينا (39 من ركلة جزاء) والبديل مارك بوبيل (90+6).

ورفع فريق المدرب لويس دي لا فوينتي الذي اختير أفضل مدرب في العالم في حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026، رصيده إلى 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنجلترا الفائزة على كرواتيا الثالثة بثلاث نقاط، فيما تتذيّل التشيك المجموعة من دون رصيد.

كما رفعت إسبانيا سلسلتها من المباريات الرسمية من دون هزيمة إلى 44 مباراة متتالية.

وتُنهي إسبانيا مشوارها في دور المجموعات بمواجهة حاسمة على صدارة المجموعة على أرضها أمام إنجلترا الأحد حيث تحتاج إلى التعادل فقط لضمانها.

وغاب كل من لامين يامال وميكل أويارزابال عن المباراة بسبب انزعاج لاعب برشلونة من "ركبته اليمنى"، وإصابة هداف ريال سوسييداد بالإنفلونزا وفق بيان الاتحاد الإسباني الإثنين.

ودخلت إسبانيا، المتوجة بطلة لمونديال 2026 وأوروبا 2024، إلى المواجهة في براغ وهي ضامنة تأهلها إلى ربع نهائي.

وفي لندن، قاد مهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين منتخب إنجلترا إلى اللحاق بإسبانيا إلى الدور ربع النهائي بمساهمته الفعالة في تجديد الفوز على ضيفه كرواتيا 2-1.

واحتفل كين بأفضل طريقة ممكنة بتحطيمه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية بخوضه اللقاء الـ126 ماحيا إنجاز شريكه السابق حارس المرمى السابق بيتر شيلتون، فساهم في الهدف الأول الذي سجله لاعب وسط تشيلسي مورغان روجرز في الدقيقة 24 بتمريرة عرضية إلى لاعب وسط ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام صاحب التمريرة الحاسمة.

وأدركت كرواتيا التعادل مطلع الشوط الثاني عندما استغل لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي بيتار سوتشيتش كرة رأسية حاول مدافع باير ليفركوزن الألماني جاريل كوانساه إعادتها إلى حارس مرماه وإيفرتون جوردان بيكفورد فتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (56)، لكن كين أنقذ الموقف بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء اقتنصها كوانساه نفسه في الدقيقة 64.

وهو الهدف السابع لكين الذي توج الشهر الماضي بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال وأصبح أول إنجليزي يحقق هذا الإنجاز منذ 25 عاما، في خمس مباريات في المسابقة هذا الموسم.

كما عزز المهاجم السابق لتوتنهام والذي خاض مباراته الدولية الأولى عام 2015، رقمه القياسي في عدد الأهداف مع منتخب الأسود الثلاثة بـ92 هدفا.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها إنجلترا ربع النهائي منذ عام 2019.

في المقابل، مُنيت كرواتيا بخسارتها الرابعة تواليا وتجمد رصيدها عند ثلاث نقاط وستكون مطالبة بانتزاع نقطة من ضيفتها التشيك في الجولة الأخيرة لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني ومن ثم الدفاع عن حظوظها بالبقاء في الأول بخوض مباراة فاصلة.