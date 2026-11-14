البرتغال تخلّد إرث رونالدو بتصميم خاص للرقم 7 على قمصان المنتخب

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اعتماد تصميم خاص للرقم 7 على قمصان المنتخب، تكريما لكريستيانو رونالدو وتخليدا لمسيرته الدولية التي امتدت 23 عاما، سجل خلالها 146 هدفا في 234 مباراة.

قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تخليد إرث نجمه المعتزل حديثا، كريستيانو رونالدو، من خلال إدخال تعديل على التصميم الرسومي للرقم 7 في قمصان المنتخب، تكريما لقائد "برازيل أوروبا" السابق، الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين.

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وأوضح الاتحاد، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، السبت، أن الرقم 7 سيحمل تصميما مميزا عن بقية الأرقام، يتضمن خطا أبيض في منتصفه، وذلك بدءا من مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره الدانماركي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد إن التعديل يمثل "طريقة أخرى لتخليد أهمية هذا الرقم المميز وتكريم الإرث الذي يمثله"، مشيرا إلى أن القصص والذكريات والإنجازات والمشاعر المرتبطة بالرقم 7 ستظل حاضرة إلى الأبد في تاريخ كريستيانو رونالدو.

وأضاف في رسالته التكريمية: "ابتداء من اليوم، سنرتدي قميصا يحمل الرقم 7 بتصميم مختلف، لكنه سيحمل الجوهر والفخر نفسيهما، مع الاحتفاظ بالتصميم السابق تخليدا لقصة لن تُنسى أبدا. شكرا لك يا كريستيانو".

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، اعتزاله اللعب مع المنتخب البرتغالي يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، منهيا بذلك مسيرة دولية استمرت 23 عاما منذ ظهوره الأول بقميص بلاده عام 2003.

وخاض قائد المنتخب البرتغالي السابق 234 مباراة دولية، سجل خلالها 146 هدفا، ليصبح صاحب الرقم القياسي العالمي في عدد الأهداف المسجلة على مستوى المنتخبات الوطنية، كما حمل شارة القيادة لسنوات طويلة، وكان أحد أبرز الوجوه التي قادت البرتغال إلى تحقيق إنجازاتها التاريخية.

وشارك مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، المحترف حاليا في صفوف النصر السعودي، في ست نسخ من كأس العالم ومثلها في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتوج رونالدو مع منتخب بلاده بلقب "يورو 2016" في فرنسا، محققا أول لقب قاري كبير في تاريخ الكرة البرتغالية، قبل إضافة لقب دوري الأمم الأوروبية مرتين في نسختي 2019 و2025.

وكان رونالدو قد أعلن قراره بإنهاء مسيرته الدولية بعد خلافات مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، في نهاية رحلة استثنائية جعلته أحد أعظم اللاعبين في تاريخ المنتخب البرتغالي وكرة القدم العالمية.