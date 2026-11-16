أنشيلوتي يقر بأن المنتخب البرازيلي "غير قادر حاليا على أن يكون منافسا"

قال أنشيلوتي للصحافيين في سنغافورة "نظرا إلى أن الفريق ليس قادرا حاليا على المنافسة بالمستوى المطلوب، يتوجب عليّ القيام بما هو أكثر".

أقر المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي، الإثنين، بأن فريقه "غير قادر حاليا على أن يكون منافسا" بعدما كان مرعبا للخصوم، متعهدا بتقديم أداء أفضل في المباراة الأخيرة للعام أمام سنغافورة وديا الثلاثاء.

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وخسر "سيليساو" أمام اليابان 2-3 وديا في سنغافورة السبت، في لقاء طرد في نهايته أنشيلوتي والقائد رافينيا (كان قد استُبدل) بعدما سجل "الساموراي الأزرق" هدف الفوز الدراماتيكي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقال أنشيلوتي للصحافيين في سنغافورة "نظرا إلى أن الفريق ليس قادرا حاليا على المنافسة بالمستوى المطلوب، يتوجب عليّ القيام بما هو أكثر".

وأضاف من بات في أيار/ مايو 2025 أول أجنبي يتولى بصفة دائمة مهمة المدرب في تاريخ المنتخب البرازيلي "أريد أن أقدم المزيد لأني أستمتع بوجودي هنا، حتى يصبح الفريق أكثر قدرة على المنافسة على الساحة العالمية".

وتابع "الأولوية هي أن نقدم أداء جيدا (الثلاثاء) وأن نحقق نتيجة جيدة".

ويتعرض الإيطالي البالغ 67 عاما لضغوط متزايدة بعد سلسلة من النتائج المخيبة، شملت هزيمتين وانتصارين وتعادلا في آخر خمس مباريات دولية للبرازيل.

وثأرت اليابان لخسارتها أمام البرازيل 1-2 في 29 حزيران/ يونيو في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أنشيلوتي تعرض لموجة من الانتقادات عقب خسارة السبت، بينها من نجم المنتخب البرازيلي السابق روماريو.

وعندما سُئل عن انتقادات روماريو المتداولة، قلل أنشيلوتي من أهميتها قائلا "مثل أي شخص آخر، من حقه (روماريو) أن يعبر عن رأيه".

لكن المدرب الذي احتج ولاعبوه كثيرا على وجود خطأ قبل هدف اليابان القاتل في مباراة السبت، شدد على أن فريقه "لم يكن يستحق الخسارة".

ونتيجة طرده ضد اليابان، لن يكون أنشيلوتي متواجدا الثلاثاء بجانب الملعب وسيحل محله مساعده فرانشيسكو ماوري.

وأعلن الإيطالي عن إجراء "بعض التغييرات" على تشكيلته الأساسية، لاسيما في الخط الدفاعي الذي يعاني من نقاط ضعف متكررة (استقبل المنتخب 21 هدفا في 21 مباراة). على أن يتكون ثلاثي الهجوم من إستيفاو وإندريك وفينيسيوس جونيور.

"هناك أيضا مسألة تجديد عقدي"

وشدد أنشيلوتي على أن البرازيل تمر حاليا بمرحلة تجارب لاختيار المجموعة التي ستشكل القاعدة الأساسية للفريق استعدادا لكوبا أميركا 2028 وكأس العالم 2030، مضيفا "من الواضح أن الوقت الحالي هو وقت التجارب. نحن في مرحلة اختبار لاعبين جدد".

وبدوره، اعتبر فينيسيوس جونيور أن "الانتقادات في الوقت الحالي أمر طبيعي. لقد مر وقت طويل منذ فوز البرازيل بكأس العالم (2002)، كما أن المنتخب خرج مبكرا جدا (من المونديال)، ومن الطبيعي أن يتحدث الجميع ويدلي برأيه".

وأضاف فينيسيوس الذي يمر بفترة تراجع في الثقة بالنفس سواء مع ناديه ريال مدريد الإسباني أو المنتخب، أنه "في اللحظات الحاسمة، لم أتمكن في النهاية من تقديم المستوى الذي كنت أريده".

وأردف "أعتقد أني لم أقم بأفضل استعداد ممكن بعد كأس العالم، لأن تأثير كأس العالم كبير جدا على جميع البرازيليين. لذلك أخذت إجازة حقيقية للاستمتاع بها، الراحة، تغيير الأجواء وقضاء وقت أطول مع عائلتي. وفي النهاية، تدربت أقل مما فعلت في السنوات الماضية" قبل انطلاق الموسم.

كما أرجع فينيسيوس بدايته المتواضعة هذا الموسم إلى المفاوضات المتعلقة بتمديد عقده مع ريال مدريد والعروض التي تلقاها، قائلا "ربما كان لذلك تأثير... هناك أيضا مسألة تجديد عقدي، واهتمام عدد كبير من الأندية بي، وقد شغلت هذه الأمور حيزا كبيرا من تفكيري، تماما كما الحال مع الوضع في ريال مدريد. لكن الموسم طويل جدا".