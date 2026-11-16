كلوب يدعو إلى تغيير قيادة فيفا: "من الصعب أن يكون الوضع أسوأ مما كان عليه في عهد بلاتر"

دعا مدرب منتخب ألمانيا، يورغن كلوب، إلى إحداث تغيير في قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وانتخاب رئيس جديد خلفا للسويسري - الإيطالي جاني إنفانتينو، معتبرا أن مستقبل كرة القدم يجب أن يكون الأولوية بعيدا عن المصالح المالية والسياسية.

وقال كلوب، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحافي في برلين عشية مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية، إنه يرى أن التغيير في قيادة الاتحاد الدولي بات أمرا ضروريا، مضيفا: "لم أكن أعتقد أن الأمور يمكن أن تصبح أسوأ بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم نجح في ذلك".

وانتقد المدرب السابق لليفربول مسار القيادة الحالية لفيفا، معتبرا أن الرئيس المقبل ينبغي أن يكون شخصا يضع مصلحة كرة القدم في المقام الأول، ولا تحركه المصالح المالية.

وأضاف كلوب أن هناك أشخاصا يمتلكون اهتماما حقيقيا بمستقبل اللعبة، قائلا إن وصول شخصية من هذا النوع إلى رئاسة الاتحاد سيمثل تحسنا كبيرا، مشيرا إلى أن من المنطقي أن يتفق كثيرون على ضرورة التغيير.

وتأتي تصريحات كلوب في ظل الانتقادات التي تلاحق إنفانتينو، الذي يتولى رئاسة فيفا منذ عام 2016، على خلفية عدد من قراراته ومقترحاته، من بينها خطط بيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم، واستحداث "جائزة السلام" التي منحها للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واستحضر كلوب عهد الرئيس السابق لفيفا، السويسري سيب بلاتر، الذي استقال عام 2015 وسط فضيحة فساد واتهامات طاولت عملية إعادة انتخابه. ورغم تبرئته في محاكمتين، منعته لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي من ممارسة أي نشاط كروي.

وفي ما يتعلق بالأسماء المطروحة لخلافة إنفانتينو، أشار كلوب إلى أنه سمع عن احتمال اهتمام المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر بالمنصب، قائلا: "لا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا، لكنه رجل جيد".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة لرئاسة فيفا في آذار/مارس 2027، فيما أعلن لاعب منتخب سويسرا السابق رامون فيغا والمسؤول الياباني كوزو تاشيما اهتمامهما بمنافسة إنفانتينو، دون أن يعلن الأخير حتى الآن موقفه من الترشح لولاية جديدة.