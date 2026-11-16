لوكاكو الهداف التاريخي لبلجيكا يطوي صفحة "الشياطين الحمر"

أعلن لوكاكو (33 عاما) اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده بلجيكا، وهو الهداف التاريخي برصيد 94 هدفا أحرزها في 135 مباراة. حيث قال "أنا متصالح مع قراري بالتوقف هنا. لقد كانت تجربة مذهلة، واستمتعت بها كثيرا. أنا ممتن".

اعتزل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي للـ"شياطين الحمر" برصيد 94 هدفا في 135 مباراة، اللعب دوليا عن 33 عاما؛ وفق ما أعلن الإثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكتب لوكاكو عبر حسابه على "إنستغرام": "على مدى هذه السنوات الست عشرة، قدمت كل ما لديّ للمنتخب الوطني. لقد كانت رحلة جميلة، واستمتعت بكل لحظة فيها”.

وأضاف مهاجم فنربخشه التركي الذي ارتدى قميص بلجيكا في أربع نسخ من كأس العالم وثلاث كؤوس أوروبية "أنا متصالح مع قراري بالتوقف هنا. لقد كانت تجربة مذهلة، واستمتعت بها كثيرا. أنا ممتن".

وتابع "إلى جماهير بلجيكا، شكرا لكم على الدعم الذي قدمتموه لمنتخبنا. أنا فخور بتمثيل بلادي في 4 نسخ من كأس العالم و3 كؤوس أوروبية. لن أنسى تلك اللحظات أبدا".

كان المهاجم الذي سبق له اللعب لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي، جزءا مما يُعرف بـ"الجيل الذهبي" لمنتخب بلجيكا. حقق إلى جانب كيفن دي بروين والحارس تيبو كورتوا وإدين هازارد، المركز الثالث في كأس العالم 2018، وهو أفضل إنجاز لبلجيكا في تاريخ البطولة، من دون أن ينجحوا في الفوز بأي لقب خلال تلك الفترة.

وأردف لوكاكو "لعبت إلى جانب زملاء رائعين سأظل ممتنا لهم دائما. أود أن أشكرهم جميعا، كما أشكر كل المدربين الذين دفعوني للأمام ووضعوا ثقتهم بي لمساعدة المنتخب".

وأشاد الاتحاد البلجيكي بمسيرة لوكاكو في بيان أعقب إعلان اعتزاله، قائلا "منذ مشاركته الأولى في 3 آذار/ مارس 2010، وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، ارتدى روميلو قميص المنتخب الوطني في 135 مباراة وسجل 94 هدفا. إنها أرقام استثنائية جعلت منه الهداف التاريخي لمنتخب الشياطين الحمر".

كما أثنى عدد من زملاء لوكاكو على مسيرته، فقال لاعب خط الوسط أكسل فيتسل الذي أعلن اعتزاله دوليا في أيلول/ سبتمبر عبر موقع إنستغرام: "أسطورة، يا أخي".

وقال كورتوا "شكرا لك على كل شيء يا أخي". وأضاف حارس مرمى ريال مدريد الإسباني "ذكريات رائعة كثيرة".

ويأتي إعلان لوكاكو اعتزاله غداة عدم مشاركته في الفوز على إيطاليا 4-1 في ملعب "الملك بودوان" في بروكسل ضمن الجولة السادسة الاخيرة من دوري الأمم الأوروبية، رغم أنه قضى جزءا كبيرا في إجراء عمليات الإحماء على خط التماس.

وأوضح الهولندي مارك فان بومل مدرب "الشياطين الحمر"، سبب عدم الاستعانة بلوكاكو، قائلا "كان يعاني من إصابة منذ بضعة أيام، ولم نكن نعتزم إشراكه إلا في حالات الضرورة القصوى".

وكان آخر ظهور للوكاكو مع منتخب بلاده في المباراة التي انتهت بالخسارة أمام فرنسا 1-4 في تشرين الأول/ أكتوبر ضمن المسابقة القارية.

ويلاحق شبح الإصابات المهاجم المكنّى "بيغ روم" منذ عدة أشهر. ففي كأس العالم الصيف الماضي، اضطر للقبول بدور البديل، حيث كان يستخدمه المدرب السابق الفرنسي رودي غارسيا كـ"ورقة رابحة" من على دكة البدلاء.

ومنذ انتقاله هذا الصيف من نابولي الإيطالي إلى فنربخشه، يواجه لوكاكو صعوبات في المشاركة بانتظام في المباريات، إذ لم يخض منذ بداية الموسم سوى 630 دقيقة، موزعة بين 16 مباراة في مختلف المسابقات.