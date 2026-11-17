استعاد المنتخب الألماني بريقه بانتصار تاريخي على مضيفه الهولندي بخماسية نظيفة، في ختام دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، ليحسم صدارة المجموعة الثانية، فيما تأهل المنتخبان معا إلى ربع النهائي، رغم الخسارة الثقيلة لهولندا.

وجّه المنتخب الألماني رسالة قوية إلى منافسيه في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما أمطر شباك مضيفه الهولندي بخمسة أهداف نظيفة، في انتصار تاريخي أعاد بعضا من هيبة "المانشافت"، ومنحه صدارة المجموعة الثانية، فيما حجز المنتخبان معا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب الألماني أكبر انتصاراته على جاره الهولندي منذ فوزه التاريخي بنتيجة 7-0 عام 1959، في مباراة فرض خلالها سيطرته الهجومية خلال الشوط الثاني، بعدما أنهى النصف الأول متقدما بهدف وحيد.

وافتتح ديري شيرهانت التسجيل في الدقيقة 41، بتسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس الهولندي بارت فيربروخن، مسجلا أول أهدافه الدولية مع المنتخب الأول، في مباراته الرابعة بقميص ألمانيا.

مالن (هولندا) تحت ضغط كيميش (ألمانيا) خلال مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية ببرلين، 16 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

وبعد بداية شهدت بعض الخطورة الهولندية، فرض الألمان إيقاعهم بصورة أكبر، وشنوا هجمات متتالية أثمرت عن أربعة أهداف في الشوط الثاني. وأضاف فلوريان فيرتس الهدف الثاني في الدقيقة 60، بتسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعزز نيكو شلوتربيك التقدم بهدف ثالث من ضربة رأسية في الدقيقة 65.

وعاد فيرتس ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والرابع لألمانيا في الدقيقة 71، مستثمرا تمريرة متقنة من برايان غرودا، الذي اختتم بدوره مهرجان الأهداف في الدقيقة 78، بعدما تابع كرة مرتدة من القائم وأودعها الشباك.

وكان المنتخب الهولندي قد بدأ المباراة بصورة أفضل، وكاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها فرصة كريستنسيو سامرفيل في الدقيقة 19، بعدما انفرد بالمرمى قبل أن يسقط، ومحاولة دونييل مالن برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 26.

غير أن المنتخب الألماني نجح تدريجيا في فرض أفضليته، وخرج من الشوط الأول متقدما، قبل أن يحسم المواجهة بصورة قاطعة في النصف الثاني، مستغلا المساحات والارتباك في الخطوط الدفاعية الهولندية.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة، حقق المنتخب اليوناني فوزا على مضيفه الصربي بهدف دون مقابل، سجله جورجيوس ماسوراس في الدقيقة 69، لكنه لم يكن كافيا لانتزاع بطاقة التأهل.

وأنهت المنتخبات الثلاثة، ألمانيا وهولندا واليونان، دور المجموعات برصيد 11 نقطة لكل منها، كما تساوت في النقاط المسجلة في المواجهات المباشرة، بواقع خمس نقاط لكل منتخب.

وحسم فارق الأهداف الترتيب لمصلحة ألمانيا، التي تصدرت المجموعة بفارق أهداف بلغ +4، متقدمة على هولندا صاحبة المركز الثاني بفارق +2، فيما حلت اليونان ثالثة بفارق أهداف بلغ -6، لتودع المنافسات رغم فوزها على صربيا.

وبذلك، ضمنت ألمانيا وهولندا العبور معا إلى ربع النهائي، لكن بانطباعين متناقضين تماما؛ إذ دخل الألمان الأدوار الإقصائية بمعنويات مرتفعة بعد عرض هجومي كاسح، فيما سيكون على الهولنديين معالجة آثار الهزيمة الثقيلة.