برز اسم الفرنسي فيليب ديالو بصورة مفاجئة في سباق رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما اختاره الاتحاد الأوروبي (ويفا) ليكون مرشحه في مواجهة الرئيس الحالي جاني إنفانتينو، في خطوة تعكس تصاعد التباينات داخل المؤسسة الكروية العالمية، وتفتح الباب أمام مواجهة انتخابية ذات أبعاد سياسية ورياضية واسعة.

وبينما انصبت التوقعات على أسماء أخرى، بينها الفرنسي أرسين فينغر والنرويجية ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم وأحد أبرز منتقدي إنفانتينو، جاء اختيار ديالو ليشكل مفاجأة في الأوساط الكروية، خصوصا أن شهرته خارج القارة الأوروبية لا تزال محدودة.

وأعلن "ويفا" دعمه لديالو في بيان صدر امس الإثنين، عبّر فيه عن "قلقه البالغ إزاء الاتجاه الذي اتخذه فيفا"، مشددا على الحاجة إلى استعادة الوحدة والثقة داخل مجتمع كرة القدم العالمي.

ويستند ترشيح المسؤول الفرنسي، البالغ 63 عاما، إلى تجربة إدارية طويلة، أبرز محطاتها توليه رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في كانون الثاني/ يناير 2023، خلفا لنويل لو غريت، الذي اضطر إلى مغادرة منصبه إثر سلسلة من الفضائح والجدل، بينها اتهامات بالتحرش الجنسي.

ومنذ توليه المسؤولية، عمل ديالو على إعادة الاستقرار والمصداقية إلى الاتحاد الفرنسي، وحقق تقدما على المستويين الإداري والمالي، كان من أبرز مظاهره تمديد الشراكة مع شركة "نايكي" لتوريد المعدات الرياضية حتى عام 2034، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون يورو سنويا.

من إعادة ترتيب الاتحاد الفرنسي إلى ملفات المنتخب

ورغم أن المنتخب الفرنسي للرجال لم يحرز لقبا كبيرا خلال فترة رئاسته، فإنه حافظ على حضوره بين كبار المنتخبات العالمية، وبلغ نصف نهائي كأس أوروبا 2024، كما وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان.

ومن القرارات التي عكست توجه ديالو إلى ترميم العلاقات داخل كرة القدم الفرنسية، إعادة فتح الباب أمام أسطورة المنتخب زين الدين زيدان، بعدما شهدت علاقته بالاتحاد توترا في عهد سلفه لو غريت. كما مهد الطريق أمام زيدان لخلافة ديشان في قيادة المنتخب، في خطوة حظيت باهتمام واسع.

كذلك استعان ديالو بالنجم السابق تييري هنري لقيادة المنتخب الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024، وكانت المحصلة إحراز الميدالية الفضية، وهي الثانية في تاريخ المنتخب الفرنسي الأولمبي.

وعلى صعيد منتخب السيدات، تدخل ديالو في ربيع عام 2023 لاحتواء أزمة داخلية، بعدما أنهى مهام المدربة كورين دياكر، التي دخلت في خلافات مع عدد من اللاعبات، وعيّن هيرفيه رونار خلفا لها. غير أن التغييرات الفنية اللاحقة لم تفض إلى تحقيق نتائج بارزة، سواء في عهد رونار أو خلفه لوران بوناديي.

رجل الكواليس والحنكة السياسية

بعيدا عن الأضواء، بنى ديالو مسيرته في دهاليز الإدارة الرياضية، مستندا إلى خلفية أكاديمية في القانون العام وقانون الأعمال، إلى جانب دراسته في معهد العلوم السياسية في باريس.

وانضم إلى الاتحاد الفرنسي عام 2021، بعدما أمضى نحو ثلاثة عقود، بين عامي 1992 و2021، في رئاسة اتحاد أندية كرة القدم المحترفة، الهيئة التي تمثل مصالح الأندية وأصحاب العمل في القطاع.

وساعدته خبرته الإدارية وعلاقاته داخل المؤسسات الرياضية على الصعود سريعا، إذ انتقل من رئاسة الاتحاد الفرنسي إلى عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أسابيع قليلة.

كما يمتلك معرفة بملفات فيفا، إذ يشغل منذ عام 2003 منصب القاضي المنفرد في غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي، ما يمنحه خبرة مباشرة في بعض الجوانب القانونية والمؤسسية للعبة.

ويصفه "ويفا" بأنه صاحب خبرة واسعة في مختلف مستويات كرة القدم، فيما يحاول ديالو في السنوات الأخيرة تجاوز صورته التقليدية كمسؤول إداري، وتعزيز حضوره في المشهد الكروي والإعلامي، وإن ظل بعيدا عن أسلوب إنفانتينو الأكثر ظهورا وحضورا.

ولا تقتصر تحركاته على المؤسسات الرياضية، بل تمتد إلى المجال الدبلوماسي، إذ رافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بعض زياراته الخارجية، بينها زيارة إلى مصر في نيسان/ أبريل 2025، شهدت توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

مواجهة صعبة أمام إنفانتينو

ورغم الدعم الأوروبي، يدخل ديالو السباق في مواجهة منافس يمتلك شبكة علاقات دولية واسعة، إذ لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم اتحادات قارية مؤثرة، بينها الاتحادات الآسيوي والأفريقي واتحاد أميركا الجنوبية، ما يجعل مهمة إزاحته عن رئاسة فيفا شديدة التعقيد.

ويأتي ترشيح ديالو في ظل انتقادات متزايدة لقيادة إنفانتينو، على خلفية توجهات وقرارات أثارت جدلا داخل كرة القدم العالمية، ومن بينها مساعيه لتوسيع دور صناديق الاستثمار الخاصة في مسابقات اللعبة.

وبينما لا تبدو فرص المرشح الفرنسي مضمونة في مواجهة الرئيس الحالي، فإن دخوله السباق بدعم من "ويفا" يفتح جبهة جديدة في الصراع على قيادة كرة القدم العالمية، ويضع ديالو أمام اختبار يتجاوز بكثير حدود تجربته الناجحة نسبيا في إدارة الاتحاد الفرنسي.