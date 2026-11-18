حسم المغرب والسنغال والكاميرون ومالي وبنين وبوركينا فاسو تأهلهم إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، فيما تلقت الجزائر خسارة مدوية أمام توغو بثلاثية نظيفة، وفرطت مصر في صدارة مجموعتها بتعادلها مع ملاوي، بينما واصلت تونس نزيف النقاط بتعادلها مع ليبيا.

من مباراة المغرب والنيجر، مساء أمس (إعلام منتخب المغرب)

حسمت ستة منتخبات تأهلها إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، في ختام الجولة الرابعة من التصفيات، يتقدمها المغرب والسنغال، فيما خطفت الجزائر الأضواء من الجانب السلبي بخسارة ثقيلة أمام توغو بثلاثية نظيفة، بينما اكتفت مصر بتعادل سلبي أمام ملاوي، وواصلت تونس مسلسل إهدار النقاط بتعادلها مع ليبيا.

وضمت قائمة المتأهلين إلى النهائيات، إلى جانب المغرب والسنغال، كلا من الكاميرون ومالي وبنين وبوركينا فاسو، في انتظار استكمال المنافسة على بقية البطاقات خلال الجولتين الأخيرتين، المقررتين في آذار/مارس المقبل.

المغرب والسنغال يحسمان التأهل

وواصل المنتخب المغربي عروضه القوية في التصفيات، محققا فوزه الرابع تواليا، بعدما تغلب على النيجر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الرباط، سجله لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان (17 عاما) في الدقيقة 22، ليقود "أسود الأطلس" إلى العلامة الكاملة في المجموعة الأولى.

وكان المغرب قد اكتسح النيجر 5-1 في المواجهة السابقة التي أقيمت في الدار البيضاء، ليؤكد تفوقه ويحسم بطاقة التأهل دون انتظار بقية النتائج.

من جهته، كان المنتخب السنغالي أول المتأهلين إلى النهائيات، بعدما استفاد من فوزه على السودان 4-2، الإثنين، ومن انتصار موزامبيق على إثيوبيا بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة، متقدما بثلاث نقاط على موزامبيق.

ويأتي تأهل المنتخبين في ظل استمرار تداعيات نهائي النسخة الأخيرة من البطولة، الذي انتهى بفوز السنغال على المغرب 1-0 بعد التمديد، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء النتيجة ومنح اللقب للمغرب بنتيجة 3-0، إثر الأحداث التي شهدتها المباراة واحتجاج لاعبي السنغال على احتساب ركلة جزاء للمغرب.

ولجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن في قرار "كاف"، على أن يصدر الحكم المنتظر خلال الشهر الجاري.

كما حجزت مالي مقعدها في النهائيات بعد فوزها على مضيفتها رواندا 2-0، محققة العلامة الكاملة في المجموعة الحادية عشرة، فيما ضمنت بنين وبوركينا فاسو التأهل عن المجموعة السادسة، إثر فوز الأولى على جمهورية إفريقيا الوسطى 1-0، والثانية على موريتانيا 3-1.

ولحقت الكاميرون بركب المتأهلين عن المجموعة السابعة، بعدما استفادت من فوز جزر القمر على الكونغو 1-0، لتضمن العبور برصيد 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لجزر القمر.

الجزائر تحت الصدمة أمام توغو

وفي أبرز مفاجآت الجولة، تعرض المنتخب الجزائري لخسارة قاسية أمام مضيفه التوغولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنتها العاصمة لومي ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وفرض أصحاب الأرض تفوقهم مبكرا، بعدما سجل تيبو كيدجي هدفين في الدقيقتين 18 و32، قبل أن يضيف كينيدي بواتينغ الهدف الثالث في الدقيقة 38، لتنتهي المواجهة بثلاثية نظيفة هزت حسابات المجموعة.

وتعد الخسارة الأولى للجزائر في التصفيات، وجاءت في ظل غياب عدد من لاعبيها الأساسيين بسبب الإصابة، لتفشل في حسم تأهلها المبكر، رغم احتفاظها بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام توغو ونقطتين أمام زامبيا.

وزادت قسوة النتيجة بعدما استقبلت شباك المنتخب الجزائري ثلاثة أهداف خلال شوط واحد، في سابقة غير معهودة له خلال مشواره في التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا وكأس العالم.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، خطفت زامبيا تعادلا ثمينا من مضيفتها بوروندي بنتيجة 1-1، لتبقي المنافسة مفتوحة على بطاقتي التأهل.

مصر تفقد الصدارة وتونس تواصل التعثر

وفي المجموعة الثانية، أهدر المنتخب المصري فرصة الانفراد بالصدارة، بعدما عاد بتعادل سلبي من ملعب مضيفه منتخب ملاوي، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، خلف أنغولا التي اعتلت الصدارة برصيد 10 نقاط، عقب فوزها على جنوب السودان بهدف دون مقابل.

وجاء التعثر المصري بعد أيام قليلة من الفوز العريض على ملاوي بخماسية نظيفة في القاهرة، في أول مباراة للمنتخب تحت قيادة مدربه الجديد علي ماهر، الذي تولى المهمة خلفا لحسام حسن.

وبذلك سجل المنتخب المصري تعادله الثاني في التصفيات، بعد تعادله السلبي أمام أنغولا في الجولة الأولى، ليؤجل حسم تأهله إلى الجولتين الأخيرتين، اللتين سيواجه خلالهما أنغولا خارج أرضه وجنوب السودان على ملعبه.

وأكد ماهر أن المباراة جاءت صعبة كما توقع، مشيرا إلى أن المنتخب سيطر على معظم مجرياتها وصنع فرصا للتسجيل، لكن غياب التوفيق وسوء أرضية الملعب حالا دون تحقيق الفوز، وشدد على ثقته بقدرة فريقه على حسم التأهل في الجولتين المقبلتين.

أما المنتخب التونسي، فواصل نتائجه المتذبذبة، بعدما تعادل مع مضيفه الليبي 1-1 في طرابلس، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، ليبقى في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتقدم "نسور قرطاج" مبكرا عبر أنيس بن سليمان في الدقيقة الثانية، مستفيدا من خطأ دفاعي، لكن المنتخب الليبي أدرك التعادل من ركلة جزاء نفذها عزو المريمي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة توترا واحتجاجات تونسية على قرار احتساب ركلة الجزاء، وصلت إلى التلويح بالانسحاب، قبل أن يتوقف اللعب لنحو سبع دقائق ويستأنف بعدها.

ورغم تحسن الأداء التونسي في الشوط الثاني، لم يتمكن الضيوف من خطف هدف الفوز، فيما رفع المنتخب الليبي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، خلف أوغندا المتصدرة بـ6 نقاط، بعد تعادلها مع بوتسوانا 1-1.

منافسة مفتوحة في بقية المجموعات

وفي بقية النتائج، عززت غينيا بيساو صدارتها للمجموعة الثانية عشرة، بفوزها على مدغشقر 2-0، رافعة رصيدها إلى 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لنيجيريا التي تعادلت دون أهداف مع مضيفتها تنزانيا.

وفي المجموعة الرابعة، اشتد الصراع على بطاقتي التأهل، بعدما فازت جنوب إفريقيا على كينيا 2-1، وتغلبت غينيا على إريتريا 3-1، لترفع الأولى رصيدها إلى 10 نقاط مقابل 9 لغينيا.

وفي المجموعة الثالثة، أوقفت غامبيا سلسلة انتصارات ساحل العاج، بعدما فرضت عليها التعادل 2-2، لتبقي الفارق بين المنتخبين عند ثلاث نقاط.

وتستكمل التصفيات بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة في آذار/مارس المقبل، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في المجموعات المؤهلة إلى النهائيات، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة الممتدة من 19 حزيران/يونيو إلى 17 تموز/يوليو 2027.