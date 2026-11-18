قاد إرلينغ هالاند منتخب النرويج إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما سجل هدف الفوز 3-2 من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أمام الدنمارك، في مباراة قلب خلالها النروجيون تأخرهم بهدفين إلى انتصار مثير.

هالاند خلال مباراة النرويج والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، كوبنهاغن، 17 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

قاد النجم إرلينغ هالاند منتخب النرويج إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما سجل هدف الفوز القاتل 3-2 أمام مضيفه الدنماركي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، في مباراة مثيرة قلب خلالها النروجيون تأخرهم بهدفين إلى انتصار ثمين.

وكان المنتخب النرويجي بحاجة إلى الفوز لمعادلة رصيد الدنمارك في المجموعة الرابعة من المستوى الأول، وانتزاع بطاقة التأهل بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، بعدما كان قد فاز ذهابا بالنتيجة ذاتها 3-2.

لكن بداية المباراة جاءت صادمة للنرويجيين، إذ تقدم أصحاب الأرض بهدفين سريعين، افتتحهما راسموس هويلوند في الدقيقة 11، قبل أن يضاعف بيار إميل هويبيرغ النتيجة بعد ثلاث دقائق، مستغلا عرضية من غوستاف إيزاكسن.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لهالاند في الدقيقة 33 بداعي التسلل، لكن مهاجم مانشستر سيتي عاد سريعا إلى الواجهة، وقلص الفارق في الدقيقة 37، مستفيدا من تمريرة مارتن أوديغارد.

وبعد محاولات متبادلة، نجح أوديغارد في إدراك التعادل للنرويج في الدقيقة 84، بعدما تابع كرة مرتدة من القائم، إثر تسديدة أندرياس شيلديروب التي جاءت بعد مجهود مشترك مع البديل أوسكار بوب.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، لمس المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، انبرى لها هالاند بنجاح في الوقت بدل الضائع، مسجلا هدفه الثاني في اللقاء، والـ68 بقميص منتخب بلاده، ومهديا النروج فوزا مثيرا وبطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وبهذا الانتصار، لحقت النرويج بالبرتغال إلى الدور ربع النهائي، بعدما حسمت الأخيرة تأهلها مسبقا عن المجموعة ذاتها.

البرتغال تتجاوز ويلز رغم النقص العددي

وفي مباراة أخرى، استعاد المنتخب البرتغالي توازنه بفوز صعب على مضيفه الويلزي بنتيجة 4-3، في كارديف، بعدما شهدت المواجهة تقلبات عديدة وأهدافا متبادلة.

وافتتح برونو فرنانديش التسجيل للبرتغال في الدقيقة 11 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن ديفيد بروكس أدرك التعادل لويلز بعد ثلاث دقائق، قبل أن يمنح سوربا توماس التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.

ولم يتأخر الرد البرتغالي، إذ أدرك بيدرو نيتو التعادل في الدقيقة 43، مستفيدا من عرضية فرانسيسكو ترينكاو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل كارلوس فوربس هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة 70، محرزا أول أهدافه الدولية في مباراته الثالثة، قبل أن تتعقد مهمة الضيوف إثر طرد بيدرو نيتو بالإنذار الثاني في الدقيقة 74.

ورغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين، نجح المنتخب البرتغالي بقيادة مدربه جورجي جيزوس في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل خسارة واحدة.