ترشح ثلاثة أشخاص للمنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في انتخابات آذار/ مارس 2027 بالرباط، هم الرئيس الحالي جياني إنفانتينو والفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما، وسط تحركات أوروبية لتغيير إنفانتينو.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس تلقي ثلاثة طلبات ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في آذار/ مارس 2027 في الرباط، مقدّمة، بحسب الترتيب الأبجدي، من الفرنسي فيليب ديالو والرئيس الحالي جياني إنفانتينو الذي يتعرض لضغوط شديدة بسبب خطته الملغاة للسماح بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، والياباني كوزو تاشيما.

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وأحيلت طلبات الترشح "إلى اللجنة الانتخابية لدراستها والبت في قبول المرشحين. ووفقا لنظام "فيفا" الأساسي والجدول الزمني للانتخابات، ستعلم الاتحادات الوطنية الأعضاء بأسماء المرشحين المقترَحين والمقبولين في موعد أقصاه 18 شباط/ فبراير 2027".

ويضم "فيفا" 211 اتحادا عضوا، لكل منها صوت واحد في الانتخابات الرئاسية، ويحتاج المرشح إلى الأغلبية للفوز.

ويواجه إنفانتينو (56 عاما) ضغوطا شديدة للمرة الأولى بسبب خطته الملغاة للسماح بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، لكنه لا يزال يحظى بدعم كبير للفوز بإعادة انتخابه.

ومنذ الكشف في تموز/ يوليو عن الخطة، قاد الاتحاد الأوروبي "يويفا" بقيادة رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين حملة المعارضة له.

وسرعان ما تراجع إنفانتينو عن هذا المقترح في مواجهة موجة واسعة من الانتقادات، إلا أن "يويفا" لجأ منذ ذلك الحين إلى محكمة في فلوريدا سعيا إلى جمع أدلة تمهيدا لتقديم شكوى محتملة، بتهمة "سوء الإدارة الجنائي" ضد رئيس "فيفا" الحالي في سويسرا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، الذي يضم 47 اتحادا عضوا، الشهر الماضي دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو بعدما كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعارضه.

انتخب إنفانتينو للمرة الأولى عام 2016 خلفا للسويسري المستقيل جوزيف بلاتر، إثر فضيحة فساد مدوية في أروقة الاتحاد الدولي، ثم انتخب ثانية في 2019 ثم عام 2023 بالتزكية.

وفي المقابل، يحظى ديالو وهو رئيس الاتحاد الفرنسي بدعم الاتحاد الأوروبي، الذي قال إن أعضاءه "تعهدوا جميعا بتقديم دعمهم الكامل" لديالو، وذلك قبل الموعد النهائي لإعلان الترشحات الأربعاء.

ويتولى ديالو، وهو نجل بطل ملاكمة سنغالي، رئاسة الاتحاد الفرنسي منذ كانون الثاني/ يناير 2023.

وقال ديالو (63 عاما) الثلاثاء "لم يعد ممكنا استمرار نمط من الحوكمة الفردية تتخذ فيه أكبر القضايا المتعلقة بكرة القدم خلف الأبواب المغلقة، من دون أي شفافية ومن دون استشارة أي طرف، ومن دون المرور عبر اللجنة التنفيذية".

وكان ديالو مد يده إلى تاشيما الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في باريس، متحدثا عن إمكانية توحيد القوى مع الرئيس الفخري للاتحاد الياباني الذي كان عضوا في مجلس "فيفا".

ورد تاشيما الأربعاء لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بأنه يرغب في "إجراء نقاش" مع ديالو، "وإذا طرحت خلال هذا التبادل مسألة ترشح مشترك أو تقارب، فإنني أنوي فعلا أن أصغي إليه بذهن منفتح".

ودون إغلاق الباب أمام النقاش، ومع إعلانه أنه "متوافق تماما" مع رئيس الاتحاد الفرنسي الذي أثار خصوصا الحاجة إلى "حوكمة جماعية" على رأس "فيفا"، انتقد تاشيما العملية المتأخرة لاختيار مرشح من الاتحاد الأوروبي للعبة.

وقال "في البداية، لم يكن يبدو أن أحدا يريد الترشح من جانب ’يويفا’. إذا كان موقفهم حقا معارضة إنفانتينو، فأتساءل ما كان سيحدث لو لم أقرر أنا نفسي الترشح"، في إشارة إلى رفض الفرنسي أرسين فينغر الترشح.

وكان المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي والمسؤول الحالي عن تطوير كرة القدم عالميا في "فيفا" يعد في مرحلة ما مرشحا محتملا يمكن أن ينال دعم أوروبا، لكنه لم يترشح.

وشغل تاشيما منصب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم من 2016 إلى 2024، وعمل في الوقت نفسه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.