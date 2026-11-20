أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أمم أوروبا عن مواجهات نارية، بينها إسبانيا أمام فرنسا وإنجلترا أمام النرويج والبرتغال ضد هولندا، فيما تواجه ألمانيا بلجيكا. وتقام مباريات الدور ذهابا وإيابا في أواخر آذار/ مارس 2027.

تلتقي إسبانيا بطلة العالم مع فرنسا، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفقا للقرعة التي سُحبت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

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وتضع المواجهات الأخرى إنجلترا أمام النرويج، والبرتغال حاملة اللقب مع هولندا، فيما تواجه بلجيكا ألمانيا.

وكانت إسبانيا قد تغلبت على فرنسا 2-0 في نصف نهائي مونديال 2026 في تموز/ يوليو، في طريقها إلى إحراز اللقب.

كما تغلبت على "الزرق" 5-4 في نصف نهائي النسخة الأخيرة من دوري الأمم العام الماضي.

وقال مدرب فرنسا زين الدين زيدان لصحيفة "ليكيب": "لن تكون هذه المواجهة من أجل الثأر لخسارة نصف نهائي كأس العالم".

وأضاف "كنا نعلم أننا سنواجه خصما قويا، وقد أوقعتنا القرعة أمام أبطال العالم".

وتقام مباريات ربع النهائي ذهابا وإيابا في أواخر آذار/ مارس، وتستضيف إسبانيا أولا بعد حلولها ثانية في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول، فيما تصدرت فرنسا المجموعة الأولى.

بدوره، قال مدرب ألمانيا يورغن كلوب لقناة الاتحاد الألماني لكرة القدم "الكثير قد يحدث بين الآن وموعد هذه المباريات".

وأضاف "نحن سعداء جدا بالصورة التي تركناها في آخر ظهور لنا، لكننا ندرك تماما أننا لا نزال في بداية عملية تطوير".

وفازت إسبانيا بالمسابقة عام 2023، فيما تغلبت عليها فرنسا لتحرز نهائي 2021.

وتصدرت إنجلترا المجموعة الثالثة بفارق الأهداف بعد فوزها على إسبانيا خارج أرضها في مباراتها الأخيرة، وجاءت مكافأتها بمواجهة تحظى بها بامتياز استقبال النرويج إيابا.

وتغلبت إنجلترا بصعوبة على النرويج في ربع نهائي كأس العالم هذا العام قبل أن تخسر أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

وقال مدرب منتخب إنجلترا الألماني توماس توخيل "كان أي منتخب من بين منافسينا المحتملين في الدور ربع النهائي سيشكّل تهديدا كبيرا، لذا ندرك تماما ما ينتظرنا أمام المنتخب النرويجي".

وأضاف "أنا واثق من أن جماهيرنا الوفية تشعر بالحماسة ذاتها، ونتطلع إلى صناعة المزيد من الذكريات، سواء خارج أرضنا أو على ملعب ويمبلي".

وسيتأهل الفائزون في ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام في حزيران/ يونيو في مكان لم يحدد بعد.

وستلعب إسبانيا أو فرنسا أمام هولندا أو البرتغال في نصف النهائي، فيما ستواجه إنجلترا بلجيكا أو ألمانيا إذا تجاوزت النرويج.

كما ستقام مباريات فاصلة للهبوط بين المستويين الأول والثاني في أواخر آذار/ مارس، حيث ستسعى ويلز التي أنهت منافسات المجموعة الرابعة في المستوى الأول بالمركز الأخير، إلى البقاء بين نخبة المنتخبات عندما تواجه سلوفينيا ذهابا وإيابا.

أما إيرلندا التي حلت ثانية في مجموعتها ضمن المستوى الثاني، فستواجه كرواتيا، فيما تلتقي الدانمارك مع البوسنة والهرسك، وتواجه المجر منتخب صربيا.

والمنتخبات الأربعة التي ضمنت الصعود إلى المستوى الأول هي سويسرا، إيرلندا الشمالية، النمسا والسويد.