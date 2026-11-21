وقع بايرن ميونخ بفخ التعادل أمام كولن بهدف لكل منهما في مباراة شهدت إصابة لاعبي البافاري هاري كين ومايكل أوليسيه، ليصبح الفريق مهددا بفقدان الصدارة لمصلحة بوروسيا دورتموند الذي يلاقي نظيره مونشنغلادباخ السبت.

سقط حامل اللقب بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام ضيفه كولن 1-1، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الألماني، في مباراة زادت من معاناة العملاق البافاري مع الإصابات مع اضطرار الثنائي الهجومي الإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليسيه على مغادرة الملعب مبكرا بسبب الإصابة.

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ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة، ليصبح مهددا بفقدان الصدارة لمصلحة بوروسيا دورتموند الذي يملك 21 نقطة قبل حلوله ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.

وافتتح كولن التسجيل عبر هجمة مرتدة قادها لينتون ماينا وسعيد الملا، قبل أن ينهيها الإنجليزي ميكي مور في الشباك (12).

وعانى بايرن في بناء الهجمات، قبل أن يدرك التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أطلقها ناثانيال براون (37).

وشهد الشوط الأول ضربة موجعة لبايرن الذي خاض المباراة بقيادة مدربه فنسان كومباني العائد إلى مقاعد البدلاء بعد شهر من الغياب إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، بعدما خسر خدمات كين وأوليسيه بسبب الإصابة.

وغادر كين، المتوّج بالكرة الذهبية لعام 2026، الملعب في الدقيقة 20، بعد خمس دقائق من تعرضه لاحتكاك مع مدافع كولن يويل شميت داخل منطقة الجزاء، خلال محاولة متابعة عرضية أرضية من أوليسيه.

وتعرض المهاجم الإنجليزي، البالغ 33 عاما، لإصابة في كاحله الأيسر، وغادر أرض الملعب وهو يعرج، ليحل توم بيشوف مكانه.

وبعد نحو 20 دقيقة، تعرض أوليسيه للإصابة بعدما اصطدمت قدمه اليسرى بمدافع كولن توم كراوس، خلال محاولته تسديد الكرة "على الطاير" من مشارف منطقة الجزاء.

ونجح الدولي الفرنسي في استكمال الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من مواصلة المباراة، ليغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني، ويحل تيم بيندر بدلا منه.

وذكرت شبكة "سكاي" التلفزيونية، الناقلة للمباراة، أن أوليسيه غادر الملعب مستعينا بعكازين.

ويعاني الخط الأمامي لبايرن من غيابات عديدة منذ أسابيع، إذ سيبتعد المغربي إسماعيل صيباري عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، بسبب تمزق في أربطة كاحله الأيمن، فيما لا يُتوقع عودة سيرج غنابري قبل عام 2027، نتيجة إصابة في فخذه الأيسر.

أما الكولومبي لويس دياز، فيواصل مرحلة التعافي تمهيدا للعودة إلى الملاعب.

كما يعاني القائد والحارس مانويل نوير إصابة في قدمه اليمنى، تتمثل بتمزق جزئي في أحد الأوتار، ومن المتوقع ألا يعود إلى المنافسات قبل عام 2027.

كما تعرض المدافع الكندي ألفونسو ديفيز للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتمثلت النقطة الإيجابية الوحيدة لكومباني في عودة جمال موسيالا إلى الملاعب بعدما زجّ به في الدقيقة 70، وذلك بعدما تعافى من تمزق عضلي تعرض له في 24 أيلول/ سبتمبر خلال مشاركته مع المنتخب الألماني أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية.