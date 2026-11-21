فشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة تواليا، بعدما فرض عليه فولهام التعادل بهدف لمثله في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت السبت.

فودين وبيرغ يتصارعان على الكرة في لقاء اليوم بين مانشستر سيتي وفولهام (Getty Images)

تعادل فريق مانشستر سيتي مع فولهام 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وأنهى فولهام الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله رودريجو مونيز في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي هدف التعادل عن طريق إليوت أندرسون في الدقيقة 58.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فولهام عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأصبحت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري التي يفشل فيها في تحقيق الفوز.

وكان هذا التعادل هو الأول لمانشستر سيتي مقابل الفوز سبع مباريات والخسارة في ثلاث، في المقابل، كان هذا التعادل هو الخامس لفولهام مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في أربع.