تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بإصابة مهاجمه الدولي ديزيريه دويه بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال الفوز على نيس (3-2)، ما يستدعي خضوعه لجراحة ويهدد بإبعاده عن الملاعب لأشهر طويلة.

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة قوية، بعدما أعلن إصابة مهاجمه الدولي ديزيريه دويه بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مواجهة نيس، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما ينذر بغيابه عن الملاعب لأشهر طويلة.

وأوضح النادي الباريسي، بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، في بيان، أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سيخضع لعملية جراحية قبل نهاية الشهر الجاري، من دون الكشف عن المدة المتوقعة لتعافيه وعودته إلى الملاعب.

وتعرض دويه للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على مضيفه نيس بنتيجة 3-2، بعدما التوت ركبته أثناء محاولته الاستدارة بالكرة، ليسقط أرضًا متألمًا، وسط قلق واضح من زملائه الذين سارعوا إلى طلب تدخل الطاقم الطبي.

وبعد تلقيه العلاج لدقائق على أرض الملعب، غادر الدولي الفرنسي محمولًا على نقالة والدموع تنهمر من عينيه، فيما حاول قائد الفريق، البرازيلي ماركينيوس، مواساته، قبل أن يدخل الإسباني فيران توريس بدلًا منه في الدقيقة 44.

وكان دويه قد ترك بصمته في اللقاء بتسجيل هدف في الدقيقة 32، بعد دقيقة واحدة من إدراك زميله سيني مايولو التعادل من ركلة جزاء، عقب تقدم نيس بهدف مبكر حمل توقيع الجزائري محمد عمورة في الدقيقة الثامنة.

وتأتي الإصابة في توقيت صعب للاعب الشاب، الذي شارك مؤخرًا مع المنتخب الفرنسي في مواجهة إيطاليا، قبل أن يغيب عن المباراة أمام تركيا بسبب مشكلات بدنية، بينها إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وكان مدرب سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، قد دفع بدويه أساسيًا أمام نيس، بالتزامن مع عودة عدد من لاعبيه من الإصابة، أبرزهم عثمان ديمبيليه وماركينيوس والبرتغالي نونو منديش، بعد غياب استمر نحو شهر.

وتزيد إصابة دويه من متاعب الفريق الباريسي، الذي يفتقد أيضًا خدمات جناحه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، إثر إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها قبل نحو شهر خلال مواجهة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وسط احتمالات بغيابه حتى نهاية الموسم.

ويواجه سان جيرمان بذلك تحديًا جديدًا للحفاظ على قوته الهجومية خلال المرحلة المقبلة، في ظل الغياب المرتقب لدويه، الذي بات أحد العناصر المهمة في تشكيلة لويس إنريكي.