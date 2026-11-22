حقق برشلونة عودة مثيرة أمام ضيفه فياريال، حين حول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، ليحقق انتصاره الرابع تواليا ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني.

عاد برشلونة حامل اللقب من بعيد وحول تخلفه أمام ضيفه فياريال بهدفين إلى فوز 3-2، الأحد، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما سمح له بالابتعاد مجددا عن غريمه ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط.

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ودخل فريق المدرب الألماني هانزي فليك اللقاء وهو على المسافة ذاتها من ريال بعد فوز الأخير على سلتا فيغو 2-1 السبت، لكنه نجح بعد شوط ثان كبير وفوز رابع تواليا محليا وقاريا في الابتعاد مجددا عن غريمه التقليدي بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع بتلقيه الهزيمة السادسة للموسم.

وقال بيدري لاعب خط وسط برشلونة، في تصريحات لمنصة "دازون" للبث التدفقي: "لقد عانينا لأننا بدأنا المباراة بطريقة سيئة، إذ استقبلت شباكنا هدفين في وقت مبكر جدا".

وأضاف قائلا: "سأحتفظ في ذاكرتي بالطريقة التي استجاب بها الفريق، لكن علينا العمل لضمان عدم تكرار ذلك".

وتابع بيدري بقوله: "أمام فريق كهذا، لا يمكنك دائما العودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين".

ووجد برشلونة نفسه متخلفا منذ الدقيقة الخامسة، حين أخطأ فيرمين لوبيز في إبعاد الكرة بقدمه اليسرى داخل منتصف ملعب فريقه، لتصل إلى الكندي تايجون بيوكانن على بعد 25 مترا من المرمى، الذي لم يتردد في التسديد بقدمه اليمنى كرة قوية على ارتفاع متوسط وجدت طريقها إلى شباك الحارس جوان غارسيا.

ولم ينتظر فياريال طويلا ليصدم الفريق الكاتالوني بهدف ثان، حين حول الجورجي جورج ميكاوتادزه الكرة ببراعة إلى ألبرتو موليرو الذي مررها بلمسة واحدة إلى الكندي تاني أولواسيي على الجهة اليسرى، فتقدم بها صاحب الرقم 21 إلى داخل منطقة الجزاء قبل تسديدها قوية بقدمه اليسرى تحت العارضة (7).

وحصل برشلونة على فرصة للعودة إلى اللقاء حين احتسبت للامين يامال ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، لكن المهاجم الشاب سدد الكرة في القائم الأيسر وأهدر فرصة تقليص الفارق (23).

وحاول برشلونة جاهدا التعويض قبل نهاية الشوط الأول وحصل على فرص عدة للتسجيل، لاسيما عبر يامال، لكن من دون نجاعة، ليدخل الفريقان إلى استراحة الشوطين وفياريال في المقدمة بهدفين نظيفين.

ثم انتفض النادي الكاتالوني وعاد بقوة في الشوط الثاني، وقلص الفارق برأسية جيرار مارتين الذي وصلته الكرة عبر بيدري إثر ركلة ركنية (57)، ثم سرعان ما أدرك التعادل عبر فيرمين لوبيز بعد عرضية من يامال (61).

وتقدم برشلونة في الدقيقة 67 بهدية من باو نافارو، الذي حول عرضية إريك غارسيا بالخطأ في شباك فريقه.

وشهدت الدقائق الأخيرة حصول النادي الكاتالوني على فرص عدة للتسجيل، ودخول الفرنسي جول كونديه بعد غياب قرابة شهر بسبب إصابة في الكاحل، وطرد نافارو من ناحية فياريال بالإنذار الثاني (90+4)، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.