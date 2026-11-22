استهل المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، حقبته مدربا لنادي مانشستر بونايتد بأسوأ شكل ممكن؛ إذ مني بهزيمة عريضة من خصم يونايتد اللدود، ليفربول، برباعية دون مقابل، وقد شهد اللقاء طردا مبكرا للاعب الفرنسي ليني يورو.

ألحق ليفربول هزيمة ثقيلة بضيفه مانشستر يونايتد المنقوص عدديا، الذي يعاني موسما كارثيا في الدوري، في بداية عهد المدرب الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بفوزه عليه 4-0 الأحد، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم.

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وتناوب على تسجيل أهداف ليفربول كل من المجري دومينيك سوبوسلاي (10) والألماني فلوريان فيرتس (13) وريو نغوموها (66) والبديل الإسباني فيكتور مونيوس (82).

وواصل يونايتد نزف النقاط في سلسلة من 9 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في الدوري، مكتفيا بـ 5 تعادلات و4 هزائم منذ انتصاره على إيبسويتش تاون 5-2 في 30 آب/ أغسطس هذا العام.

وهذه هي الهزيمة الخامسة ليونايتد هذا الموسم، مقابل 5 تعادلات وانتصار يتيم، ليقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير ضمن منطقة الهبوط، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع مقلصا الفجوة عن المراكز الأمامية، عقب تعادل كل من أرسنال المتصدر برصيد 28 نقطة ومانشستر سيتي الثالث وخسارة برايتون الثاني (22 نقطة لكل منهما).

"بطاقة حمراء غير عادلة"

وقال بوتشيتينو في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس"، إن البطاقة الحمراء كانت "غير عادلة"، لكنه شدد على ضرورة "تقبل هذا الواقع".

وأضاف قائلا "علينا العمل على رفع مستوى تركيزنا، واتخاذ قرارات أفضل داخل أرض الملعب، وتقديم أداء أفضل بكثير".

وخاض بوتشيتينو مباراته الأولى على رأس يونايتد بعدما اختارته إدارة النادي لاستئناف مهمة سلفه مايكل كاريك، الذي أقيل قبل أسبوع ونيف عقب بداية كارثية للموسم.

بيد أن المدرب الأرجنتيني الذي سبق له العمل في إنجلترا من خلال توتنهام وتشيلسي وتخلى عن تدريب المنتخب الأميركي للقدوم إلى "أولد ترافورد"، لم يتصور أن تكون بدايته بهذه الطريقة السيئة، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه الفرنسي ليني يورو إثر عرقلته المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك خلال انفراده بالمرمى، وحرمانه من فرصة محققة للتسجيل (8) تحت ناظري المدرب التاريخي ليونايتد السير أليكس فيرغوسون.

وجاء الطرد بعد خطأ دفاعي ارتكبه الهولندي ماتياس دي ليخت، وضع زميله في موقف بالغ الصعوبة أمام مهاجم ليفربول.

واستغل أصحاب الأرض الركلة الحرة الناتجة عن المخالفة على النحو الأمثل، إذ أطلق المجري سوبوسلاي تسديدة قوية استقرت في الشباك، مانحا ليفربول التقدم (10).

ولم ينتظر ليفربول طويلا لتوجيه ضربة ثانية مبكرة لمنافسه اللدود، إذ نجح في إضافة الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق عندما أرسل نغوموها عرضية متقنة، قابلها الألماني فيرتس بلمسة فنية رائعة محولا الكرة إلى الشباك.

وأمام صعوبة الموقف، لجأ بوتشيتينو إلى إجراء تعديل على تشكيلته والاعتماد على خمسة مدافعين، في محاولة لاحتواء الضغط الهجومي المتواصل لليفربول والحد من المساحات، وهو ما ساهم نسبيا في إغلاق المنافذ أمام أصحاب الأرض خلال ما تبقى من الشوط.

ورغم تراجع المساحات الهجومية، واصل فريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا التحكم بإيقاع المباراة وفرض سيطرته على مجرياتها، فيما بقي نغوموها مصدر إزعاج لدفاع يونايتد بفضل تحركاته وسرعته وقدرته على صناعة الخطورة.

وواصل ليفربول إهدار الفرص، بعدما وجد الفرنسي برادلي باركولا نفسه في مواجهة الحارس إثر بينية متقنة، إلا أنه بالغ في المراوغة بدلا من محاولة التسديد على المرمى لتخرج الكرة من الملعب (59)، وكرر أيزاك الموقف نفسه من انفرادية أخرى (63).

لكن الهدف الثالث كان مسألة وقت، بعدما تخلص باركولا بلمسة رائعة من مدافع يونايتد في منتصف الملعب وانطلق بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ومررها عرضية تابعها نغوموها في الشباك المشرعة (67).

وأضاف البديل مونيوس الهدف الرابع، بعدما استغل ضغط فريقه العالي لافتكاك الكرة في مناطق متقدمة، قبل أن ينطلق بسرعة ويتبادلها مع فيرتس، لينفرد بالمرمى ويضعها بهدوء في المرمى (82).