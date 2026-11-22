تلقى إنتر ميامي هزيمة قاسية أمام ضيفه كولومبوس كرو بثلاثية نظيفة، مساء أمس السبت، في الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا بعدما نجا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الطرد.

تلقى إنتر ميامي هزيمة ثقيلة أمام ضيفه كولومبوس كرو بثلاثية نظيفة في افتتاح مواجهات الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا بعدما اكتفى الحكم بإنذار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر توجيهه كرة بقوة نحو وجه أحد لاعبي الفريق المنافس.

وجد إنتر ميامي نفسه في موقف صعب بعد خسارته أمام كولومبوس كرو بنتيجة 0-3، مساء أمس السبت، في مستهل سلسلة مواجهاتهما ضمن الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، ليصبح مهددًا بالخروج المبكر من المنافسة.

ولم تقتصر متاعب الفريق على النتيجة، إذ أثار قائده ليونيل ميسي جدلًا واسعًا بعدما وجّه رمية تماس قوية باتجاه وجه مهاجم كولومبوس التشيلي غونسالو تابيا، قبيل نهاية الشوط الأول، بينما كان فريقه متأخرًا بهدف ويلعب بعشرة لاعبين.

واكتفى الحكم ألن تشابمان بإشهار البطاقة الصفراء في وجه كل من ميسي وتابيا، وهو القرار الذي أثار اعتراض مدرب كولومبوس كرو، الفرنسي لوران كورتوا، الذي اعتبر أن النجم الأرجنتيني كان يستحق الطرد.

وقال كورتوا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "الجميع يعلم أنه كان يستحق أكثر من بطاقة صفراء. إنه أمر محزن حقًا".

في المقابل، دافع تشابمان عن قراره، موضحًا أن القوة المستخدمة في الواقعة كانت محدودة، وأن تصرف ميسي لم يصل إلى مستوى السلوك العنيف الذي يستوجب البطاقة الحمراء.

وعلى الصعيد الفني، استغل كولومبوس النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، بعدما افتتح تابيا التسجيل من ركلة جزاء مبكرة، قبل أن يعزز طه حبرون تقدم الضيوف مطلع الشوط الثاني، ويعود تابيا لإضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وبات كولومبوس كرو، بطل نسخة 2023 والمصنف سابعًا، على بعد انتصار واحد من إقصاء إنتر ميامي، إذ يكفيه الفوز في المواجهة الثانية المقررة الجمعة المقبل في أوهايو لحسم السلسلة.

من جانبه، أقر مدرب إنتر ميامي، الأرجنتيني كيلي غونساليس، بسوء أداء فريقه، قائلًا: "كانت مباراة لم يسر فيها أي شيء كما أردنا، وفي الواقع نحن من صنعنا لهم فرص التسجيل".

وأضاف أن فريقه لم يقدم المستوى المنتظر، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الأخطاء قبل المواجهة المقبلة التي لا تحتمل خسارة جديدة.

وتابع: "لا يوجد تحدّ أفضل لفريقنا من هذا الموقف. إنه اختبار للشخصية، وأنا أعلم أن فريقي يملك هذه الشخصية".

دالاس ونيو إنغلاند يقتربان من التأهل

وفي منافسات المنطقة الغربية، حقق دالاس فوزًا عريضًا على ضيفه بورتلاند بثلاثة أهداف دون رد، بفضل تألق لاعب الوسط الأوروغوياني خواكين فاليينتي، الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 53 و55.

واختتم سامويل سارفير ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليصبح دالاس بحاجة إلى انتصار آخر عندما يواجه بورتلاند خارج ملعبه السبت المقبل.

وفي المنطقة الشرقية، تغلب نيو إنغلاند على ضيفه فيلادلفيا بهدفين نظيفين، في مباراة برز خلالها اللاعب الأميركي الشاب بايتون ميلر، البالغ 19 عامًا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعدما اصطدمت تسديدة ميلر بالمدافع نايثن هاريل وتحولت إلى الشباك، قبل أن يضيف ميلر الهدف الثاني في الدقيقة 73 مستفيدًا من تمريرة عرضية لزميله جاك هاريسون.

وبهذه النتيجة، بات نيو إنغلاند على بعد فوز واحد من بلوغ نصف نهائي المنطقة الشرقية، عندما يحل ضيفًا على فيلادلفيا السبت المقبل.