يفتقد برشلونة الإسباني خدمات نجمه الشاب لامين جمال في مواجهته أمام صباح الأذربيجاني، الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا، بعدما قرر النادي إراحته احترازيًا إثر تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن.

يغيب النجم الشاب لامين جمال عن صفوف برشلونة الإسباني في مواجهته المرتقبة أمام صباح الأذربيجاني، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.

وأعلن النادي الكاتالوني، اليوم الإثنين، استبعاد جمال من قائمة الفريق المسافرة إلى أذربيجان، في خطوة احترازية عقب شعوره بآلام في كاحله خلال المباراة التي فاز فيها برشلونة على فياريال بنتيجة 3-2، الأحد، في الدوري الإسباني.

وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك بهدف تجنب تفاقم الإصابة، خصوصًا أن اللاعب يُتوقع أن يستعيد جاهزيته قبل المواجهة المقبلة أمام ديبورتيفو لا كورونيا، الأحد، ضمن منافسات "لا ليغا".

وكان برشلونة قد حقق انتصارًا مثيرًا على فياريال، بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل صدارته للدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد.

وعلى الصعيد الأوروبي، يدخل الفريق الكاتالوني مواجهة الأربعاء وهو يحتل المركز الخامس في الترتيب العام لدوري الأبطال برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، متأخرًا بثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر وريال مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يسعى صباح الأذربيجاني، الذي يخوض مشاركته الأولى في البطولة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه الإسباني، بعدما جمع ثلاث نقاط وضعته في المركز الحادي والثلاثين بين 36 فريقًا، إثر فوزه على سلافيا براغ التشيكي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.