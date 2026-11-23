تستأنف الثلاثاء مباريات مرحلة الدوري بجولتها الخامسة من دوري أبطال أوروبا، أبرزها مواجهات ريال مدريد ضد آيندهوفن، وأرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي أمام نابولي. في مباريات تتباين فيها حسابات المنافسة وطموحات الفرق الثلاثة.

تتجه الأنظار إلى ثلاث مواجهات مهمة في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق آيندهوفن الهولندي، ويلتقي أرسنال الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب الإمارات، فيما يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي فريق نابولي الإيطالي على ملعب الاتحاد، في مباريات تتباين فيها حسابات المنافسة وطموحات الفرق الثلاثة، بين السعي إلى مواصلة الانطلاقة القوية، ومحاولة استعادة التوازن، وتعويض التعثرات السابقة.

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ريال مدريد أمام آيندهوفن

ويخوض ريال مدريد مباراته أمام آيندهوفن وهو في وضع مثالي، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متساويا مع باريس سان جيرمان، الذي يشاركه العلامة الكاملة. ويطمح الفريق الإسباني إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه العاشر تواليا في جميع المسابقات، مستفيدا من قوته الهجومية وسجله المميز على ملعبه خلال الموسم الحالي.

ويدخل الفريق الملكي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل انتصاراته المحلية بالفوز على سيلتا فيغو 2-1، رغم تأخره بهدف مبكر وإهدار نجمه الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء خلال الشوط الأول. ونجح ريال مدريد في العودة خلال النصف الثاني من المباراة، بعدما أدرك جود بيلينغهام التعادل في مباراته رقم 100 بالدوري الإسباني، قبل أن يسجل كارلوس إسبى هدف الفوز المتأخر، ليحافظ الفريق على فارق النقاط الثلاث مع برشلونة المتصدر.

وحقق ريال مدريد انتصارات مهمة في بداية مشواره الأوروبي على حساب إنتر ميلان وروما ولايبزيغ وأيك أثينا، ليؤكد قدرته على المنافسة بقوة على اللقب، كما يمتلك أفضلية واضحة على ملعبه، بعدما فاز بجميع مبارياته الثماني الرسمية التي خاضها هذا الموسم أمام جماهيره.

ويعوّل الفريق الإسباني على قدرات مبابي، الذي سجل في جميع مبارياته الأربع بمرحلة الدوري، ويقترب من تحقيق إنجاز فردي جديد بالوصول إلى الهدف رقم 75 في دوري الأبطال، ليصبح ثاني أصغر لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ المسابقة. كما يمثل وجود فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وأردا غولر عناصر إضافية تمنح الفريق تنوعا في الحلول الهجومية.

وفي المقابل، يواجه آيندهوفن اختبارا بالغ الصعوبة في سعيه للحفاظ على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية، بعدما جمع أربع نقاط فقط من مبارياته الأربع الأولى، ليحتل المركز الرابع والعشرين، آخر المراكز المؤهلة للأدوار الاقصائية.

أرسنال يستضيف بوروسيا دورتموند

وعلى ملعب الإمارات، يسعى أرسنال إلى العودة للانتصارات بعد تعادله مع نيوكاسل يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف بوروسيا دورتموند في مواجهة تبدو أكثر تقاربا من الناحية الفنية والحسابية.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في مرحلة الدوري برصيد عشر نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلا واحدا، فيما يأتي دورتموند في المركز الثاني عشر، رغم ابتعاده بنقطة واحدة فقط عن منافسه الإنجليزي.

وقدم أرسنال بداية قوية في البطولة، بالفوز على نابولي وليل، ثم التعادل مع بايرن ميونخ، قبل التغلب على سلافيا براغ 2-1 خارج ملعبه في الجولة الرابعة. ويأمل الفريق بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا في مواصلة نتائجه الإيجابية، خاصة أنه لم يخسر في آخر 16 مباراة بمرحلة الدوري لدوري الأبطال، ويقترب من معادلة أفضل سلسلة له دون هزيمة في هذا الدور، والتي بلغت 17 مباراة بين عامي 2003 و2006.

كما يطمح أرسنال إلى مواصلة سجله المميز على ملعب الإمارات، بعدما فاز بجميع مبارياته الست التي خاضها على أرضه في مختلف المسابقات هذا الموسم، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين خلالها. ونجح الفريق في تسجيل هدفين على الأقل في 21 من آخر 22 مباراة أوروبية خاضها على ملعبه في مرحلة الدوري أو دور المجموعات، وهو ما يعزز ثقته بقدرته على فرض أفضليته أمام دورتموند.

ويفتقد أرسنال جهود بوكايو ساكا ومارتن زوبيميندي بسبب الإصابة، لكنه يمتلك خيارات عديدة تسمح لأرتيتا بإجراء تغييرات على تشكيلته، مع إمكانية عودة بن وايت ومايلز لويس سكيلي وبيرو هينكابي وفيكتور جيوكيريس.

أما بوروسيا دورتموند، فيدخل المباراة بحالة جيدة بعد استعادة توازنه عقب خسارته أمام بودو جليمت، حيث حقق ثلاثة انتصارات في مبارياته الأربع الأوروبية، على حساب فياريال وصباح إف كيه وريال بيتيس.

كما يتصدر الفريق جدول الدوري الألماني، بعدما تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، مستفيدا من تعثر بايرن ميونخ أمام كولن. ولم يتعرض دورتموند لأي خسارة في آخر ثماني مباريات بمختلف المسابقات، محققا الفوز في ست منها، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل رحلته إلى لندن.

ويفتقد دورتموند خدمات إيمري تشان وصامويل إيناسيو وياستن ليرما ويانيس كونستانتيلياس وموسى كابا، بينما لا تزال مشاركة كارني تشوكويميكا محل شك.

مانشستر سيتي يصطدم بنابولي

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة مهمة أمام نابولي، في محاولة لتعزيز موقعه بين الفرق الثمانية الأولى في مرحلة الدوري، والعودة إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في المسابقات المحلية والأوروبية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد تسع نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى خسارة واحدة في مبارياته الأربع الأولى، ليظل ضمن المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الستة عشر. في المقابل، يعاني نابولي من وضع أكثر صعوبة، إذ يحتل المركز السابع والعشرين برصيد ثلاث نقاط فقط، بعد خسارته ثلاث مباريات من أصل أربع.

ويدخل الفريق الإنجليزي المباراة بعد تعادله مع فولهام 1-1 في الدوري المحلي، وهي نتيجة مددت معاناته خلال الفترة الأخيرة، بعدما حقق فوزا واحدا وتعادلا وتعرض لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، كما خسر أمام باريس سان جيرمان 2-4 في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

ولا يزال مانشستر سيتي يمتلك سجلا جيدا على ملعبه هذا الموسم، بعدما حقق سبعة انتصارات في عشر مباريات خاضها على ملعب الاتحاد، وهو ما يمنحه أفضلية مهمة أمام نابولي، الذي يعاني بدوره من ضعف نتائجه خارج ملعبه.

ويفتقد مانشستر سيتي جهود أنطوان سيمينيو، كما تحوم الشكوك حول جاهزية ماتيوس نونيز، وهو ما قد يدفع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا إلى الاعتماد على عبد القادر خوسانوف في مركز الظهير الأيمن، مع إمكانية مشاركة إليمان ندياي وجيريمي دوكو على الأطراف. ومن المتوقع أيضا عودة إنزو فرنانديز إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة فولهام.

من جانبه، فاز نابولي في ست من أصل 16 مباراة خاضها هذا الموسم، ويحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بعدما تغلب على تورينو بهدف دون رد في الجولة الأخيرة. ورغم هذا الانتصار، لا تزال نتائجه الأوروبية مقلقة، بعدما خسر أمام أرسنال وفياريال وبورتو، ولم يحقق سوى فوز واحد في مبارياته الأربع بمرحلة الدوري.

واستقبل الفريق الإيطالي 11 هدفا في البطولة، مقابل تسجيله ستة أهداف فقط، كما يعاني خارج ملعبه، بعدما خسر خمس مباريات من آخر سبع مواجهات خاضها بعيدا عن جماهيره في مختلف المسابقات، ولم يسجل سوى ستة أهداف خلالها.

وتزداد صعوبة مهمة نابولي في ظل غياب المدافع جيوفاني دي لورينزو للإصابة، ورافا مارين للإيقاف، إلى جانب لاعب الوسط ستانيسلاف لوبوتكا.

مباريات أخرى

وفي مباريات أخرى غدا بالبطولة القارية، يسعى غلطة سراي التركي لمواصلة صحوته أمام أستون فيلا الإنجليزي، بينما يأمل فينورد الهولندي في استعادة توازنه أمام بورتو البرتغالي، في وقت يتطلع فيه كومو الإيطالي إلى تعزيز انطلاقته الاستثنائية أمام أيك أثينا اليوناني.

ويخوض غلطة سراي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق سبعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، بينها فوزان أوروبيان على ليل الفرنسي وشتوتغارت الألماني، ليحتل المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط. في المقابل، يسعى أستون فيلا، صاحب المركز السادس بتسع نقاط، إلى تجاوز سلسلة من خمس مباريات دون انتصار، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في أول أربع جولات أوروبية. ويفتقد الفريق التركي جهود مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين للإصابة.

وفي روتردام، يبحث فينورد عن إنهاء سلسلة من ست مباريات دون فوز عندما يستضيف بورتو، في مواجهة تبدو صعبة على أصحاب الأرض الذين تلقوا ثلاث هزائم متتالية واستقبلوا تسعة أهداف خلالها. ويأمل بورتو، الذي يحتل المركز السادس والعشرين برصيد ثلاث نقاط، البناء على فوزه الكبير 4-1 على نابولي، بعدما استعاد توازنه أوروبيا، كما يتصدر الدوري البرتغالي حاليا.

ويستضيف كومو مفاجأة البطولة أيك أثينا، بعدما سجل 19 هدفا في أول أربع مباريات أوروبية، بينها انتصار تاريخي 9-1 على لانس، ليحتل المركز الرابع برصيد تسع نقاط. ويبدو الفريق الإيطالي مرشحا لمواصلة نتائجه القوية أمام ضيفه اليوناني، الذي خسر ثلاث مباريات متتالية في البطولة ويحتل المركز التاسع والعشرين بثلاث نقاط.

أما لايبزيغ الألماني، فيأمل استغلال تحسن نتائجه المحلية عندما يستقبل لانس الفرنسي، في مواجهة تجمع فريقين يملكان ثلاث نقاط فقط. ورغم خسارة لايبزج أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، فإنه يدخل اللقاء بعد أربعة انتصارات متتالية محليا، بينما يعاني لانس أوروبيا بعد ثلاث هزائم متتالية، كان آخرها السقوط 1-9 أمام كومو.

ويبحث سلوفان براتيسلافا السلوفاكي عن أول انتصاراته عندما يواجه ريال بيتيس الإسباني، بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى واستقبل 17 هدفا. في المقابل، يطمح بيتيس، صاحب المركز الحادي عشر بتسع نقاط، إلى العودة للانتصارات الأوروبية بعد خسارته أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الماضية.

وتختتم المواجهات بلقاء بودو جليمت النرويجي ولاسك لينز النمساوي، حيث يسعى أصحاب الأرض لتعزيز فرصهم في بلوغ الملحق، بعدما جمعوا أربع نقاط، بينما يطمح لاسك، صاحب المركز السادس عشر بست نقاط، لمواصلة انتفاضته الأوروبية عقب فوزين متتاليين.