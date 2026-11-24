من المقرر أن يلتقي ممثلون عن ريال مدريد وبرشلونة، غدًا الأربعاء، في محكمة إسبانية في العاصمة مدريد في جلسة صلح تسبق احتمال رفع دعوى جنائية؛ على خلفية تصريحات لفلورينتينو بيريز تتهم برشلونة بدفع رشى لحكّام.

يطالب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالتراجع عن تصريحاته المتعلقة بـ"قضية نيغريرا"، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في المحكمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، غدًا الأربعاء، في جلسة صلح تسبق احتمال رفع دعوى جنائية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم، أنه من المنتظر أن يحضر ممثلو برشلونة وفلورنتينو بيريز، أو محامون يختارهم رئيس النادي الملكي، في الجلسة.

وتأتي هذه الجلسة على خلفية تصريحات أدلى بها بيريز حول "قضية نيغريرا"، وهي التصريحات التي أثارت غضب مجلس إدارة برشلونة، مما دفعهم لتقديم شكوى رسمية بشأنها.

وتعود جذور هذا الخلاف إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده بيريز في 12 أيار/ مايو الماضي، والمقابلة التي أجراها مع قناة "لا سيكستا" في اليوم التالي.

ووصف رئيس ريال مدريد "قضية نيغريرا" بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم"، متهمًا برشلونة بالفساد، وإثراء الحكام، والاستفادة من القرارات التحكيمية، بل وصل به الأمر إلى التشكيك في بعض ألقاب الدوري التي توج بها النادي الكتالوني.

وصرح بيريز بقوله "إنها قضية فساد لا مثيل لها في تاريخ كرة القدم العالمية"، وأضاف قائلا "برشلونة يستفيد دائمًا، في حين تضررت فرق أخرى أيضًا".

وقال إنه "من غير المقبول أن يظل أحد أهم أندية كرة القدم تحت طائلة الشبهات بفساد استمر تمويله على مدى 20 عامًا".

وجاء الادعاء الأكثر جرأة، حين قال "لقد فزت بسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري الإسباني. كان بإمكاني الفوز بـ 14 لقبًا في الدوري، لكن الألقاب الأخرى سُلبت مني".

وفي تصريحاته التلفزيونية، جدد بيريز هجومه على منظومة التحكيم و"قضية نيغريرا"، متحدثًا عن "فساد ممنهج"، ومؤكدًا أن "الحكام أنفسهم يواصلون ارتكاب الأفعال نفسها وبوضوح صارخ".

وذهب بيريز إلى أبعد من ذلك، حين قال "لقد سُلبت منا ما بين 16 نقطة إلى 18 نقطة هذا الموسم. لم آت إلى هنا لكي يثري بعض الحكام أنفسهم بأموال برشلونة".

وجاء رد برشلونة في 12 حزيران/ يونيو الماضي، حين طلب رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، والقسم القانوني بالنادي عقد جلسة صلح، مما يمهد الطريق لرفع دعوى جنائية محتملة بتهمة التشهير.

ويسعى برشلونة لإجبار بيريز على التراجع عن تصريحات يعتبرونها كاذبة، وتلحق ضررًا جسيمًا بصورة النادي وسمعته.

وتتيح جلسة الصلح للطرفين فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل وصول القضية إلى المحاكم الجنائية، في الوقت الذي يبدو فيه أن تحذير برشلونة واضح، وهو أنه في حال عدم الحصول على تراجع مُرضٍ، فإنهم سيقدمون شكوى جنائية ضد رئيس ريال مدريد.