أثار الاتحاد المغربي لكرة القدم شبهات بشأن حياد أحد محكّمي محكمة التحكيم الرياضي ("كاس")، قبيل صدور قرارها المرتقب بشأن مصير لقب كأس أمم إفريقيا 2025، فيما نفت المحكمة تلقيها إخطارًا بهذا الخصوص.

أثار الاتحاد المغربي لكرة القدم شبهات بشأن حياد أحد محكّمي محكمة التحكيم الرياضي ("كاس")، قبل ساعات من صدور قرارها المرتقب، اليوم الثلاثاء، بشأن النزاع مع السنغال حول لقب كأس أمم أفريقيا 2025.

وأفاد مصدر مقرّب من الاتحاد المغربي، بأن الأخير وجّه مراسلة رسمية إلى المحكمة، أبلغها فيها باشتباهه في إجراء اتصال هاتفي، الأحد، بين أحد المحكّمين الثلاثة المكلّفين بالنظر في القضية ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبدولاي فال.

وفي المقابل، نفت محكمة التحكيم الرياضي، تلقيها أي مراسلة من الجانب المغربي بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها، بعد ظهر اليوم، بشأن الطعن الذي تقدّم به الاتحاد السنغالي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف")، القاضي بمنح المغرب لقب البطولة.

وكانت اللجنة قد قررت، في 17 آذار/ مارس، اعتبار السنغال خاسرة بالانسحاب بنتيجة 0-3، رغم فوزها على المغرب بهدف دون رد بعد التمديد، في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط، في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأثار القرار غضب الاتحاد السنغالي، الذي لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي، واصفًا إياه بأنه "أكبر عملية سطو إداري في تاريخ رياضتنا".

وبحسب المصدر، احتفظ الاتحاد المغربي بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في القرار المرتقب، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الفدرالية السويسرية، التي يقتصر اختصاصها في هذا السياق على المسائل الإجرائية دون النظر في جوهر النزاع.