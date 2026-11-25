سقط مانشستر سيتي بفخ التعادل أمام نابولي بهدفين لكل منهما، فيما واصل كومو الإيطالي وريال بيتيس الإسباني مفاجآتهما بفوزيهما في الجولة الخامسة من دوري المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

واصل مانشستر سيتي الإنجليزي خيباته بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه نابولي الإيطالي 2-2، فيما تابع كومو الإيطالي وريال بيتيس الإسباني مفاجآتهما بفوزيهما على آيك اثينا اليوناني 1-0 وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2-0 في الجولة الخامسة من دوري المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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على ملعب الاتحاد، عاد مانشستر سيتي في النتيجة مرتين وتفادى خسارة أمام ضيفه نابولي 2-2.

وأنقذ هدف متأخر للدولي الفرنسي ريان شرقي السيتي من الخسارة وحرم نابولي من تحقيق أول فوز في تاريخه على الأراضي الإنجليزية، بعدما تقدم الفريق الإيطالي مرتين في الشوط الثاني عبر الدانماركي راسموس هويولوند (55) والهولندي نوا لانغ (76).

ورد السيتي عبر الدوليين المغربي أيوب بوعدي (67) والفرنسي شرقي (86).

وهو التعادل الثاني لفريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا الذي استهل الموسم بعشرة انتصارات في أول 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات، قبل أن تتعثر مسيرته عقب إدانة النادي بارتكاب مخالفات واسعة النطاق للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة عودة نجم السيتي السابق الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الى ملعب الاتحاد حيث دافع عن ألوان السيتي في أكثر من 400 مباراة قبل الانضمام إلى نابولي.

وكانت أول وأخطر فرصة لمانشستر سيتي عبر قائده وهدافه الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند برأسية ضعيفة تصدى لها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (40).

وكاد نابولي يفتتح التسجيل برأسية لمدافعه الهولندي سام بوكيما من مسافة قريبة أبعدها حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما بصعوبة من باب المرمى قبل ان يشتتها الدفاع (44).

ومنح هويلوند التقدم لنابولي بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة من الإسكتلندي بيلي غيلمور (55).

ونجح بوعدي في إدراك التعادل بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من البديل الدولي البلجيكي جيريمي دوكو (67).

وأعاد لانغ التقدم لنابولي بتسديدة قوية بيمناه "على الطاير" من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من ليوناردو سبيناتسولا (76).

وحرم القائم الأيسر المدافع الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول من إدراك التعادل برده تسديدته القوية من مسافة قريبة (81)، وتصدى ميلينكوفيتش-سافيتش لتسديدة قوية لإيليوت أندرسون من مسافة قريبة (83).

وأدرك شرقي التعادل لمانشستر سيتي بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة (86).

وتابع كومو مشواره الرائع في أول مشاركة له في المسابقة عندما تغلب على ضيفه أيك أثينا 1-0 سجله الاسباني لويس ميا في الدقيقة 57.

وأهدر لاعب الوسط الدولي الفرنسي لوكاس دا كونيا ركلة جزاء لكومو في الدقيقة 29.

وصعد كومو إلى المركز الثالث مؤقتا بفوزه الثالث تواليا والرابع في المسابقة رافعا رصيده إلى 12 نقطة بفارق الأهداف أمام المفاجأة الثانية في المسابقة ريال بيتيس الإسباني الفائز على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بهدفين نظيفين سجلهما الكولومبي كوتشو هيرنانديز (43 و57).

واستعاد ريال بيتيس توازنه عقب خسارته أمام بوروسيا دورتموند (1-2) وحقق فوزه الرابع في المسابقة رافعا رصيده إلى 12 نقطة.

وتغلب لايبزيغ الألماني على ضيفه لنس الفرنسي 3-1.

وحسم لايبزيغ نتيجة المباراة مبكرا وفي الدقائق التسع الأولى حيث افتتح التسجيل بواسطة مدافعه دافيد راوم (6)، وأضاف الدولي النروجي أنتونيو نوسا الثاني (9).

وقلص ماثيو أودول الفارق مطلع الشوط الثاني (58) دون تجنيب فريقه الخسارة الرابعة تواليا، قبل أن يسجل نوسا الثالث (90+4).

في المقابل، وضع لايبزيغ حدا لخسارتين متتاليتين وحقق انتصاره الثاني وصعد إلى المركز الـ21 برصيد ست نقاط.

وخسر فينورد الهولندي أمام بورتو البرتغالي 0-1 سجله بالنيران الصديقة عندما سجل لاعب الوسط الدولي المغربي أسامة تيرغالين بالخطأ في مرمى فريقه (2).