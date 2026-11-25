اكتسح ريال مدريد نظيره أيندهوفن بخماسية مقابل هدف، ليحقق فوزه الخامس في المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، محافظا على سجله المثالي بحصوله على العلامة الكاملة حتى الآن وتربعه وحيدا مؤقتا في صدارة المجموعة الموحدة.

حافظ ريال مدريد الإسباني على سجله المثالي، محققا انتصاره الخامس في المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب الطاولة على ضيفه أيندهوفن الهولندي في طريقه لتحقيق فوز كاسح 5-1، بينها ثنائية للفرنسي كيليان مبابي.

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وبحصوله على العلامة الكاملة حتى الآن، تربع ريال وحيدا مؤقتا في صدارة المجموعة الموحدة المكونة من 36 فريقا، بفارق ثلاث نقاط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب الذي يلتقي الأربعاء مع ضيفه روما الإيطالي، فيما تجمد رصيد أيندهوفن عند 4 نقاط.

وسبق للفريقين أن تواجها ثماني مرات قبل هذه المباراة، ففاز ريال مدريد في ثلاث منها مقابل فوز واحد لأيندهوفن، بينما انتهت أربع مباريات بالتعادل.

وكان آخر لقاء بينهما في ربع نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة موسم 1988-1989، حين تأهل ريال بنتيجة إجمالية 3-2.

في لقاء بدأه ريال من دون الإنجليزي جود بيلينغهام الذي جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الشوط الثاني ويلعب الدور الرئيسي في العودة، كان أيندهوفن الأفضل في الدقائق الأولى من ناحية الخطورة، لكن الفرصة الأولى الحقيقية كانت لأصحاب الأرض عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي عانده الحظ بعدما ارتدت تسديدته من القائم (11).

لكن الصدمة جاءت حين وجد ريال نفسه متخلفا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء احتسبت بعد الاحتكام إلى "الفار"، ونفذها الكرواتي إيفان بيريتشيتش بعدما سقط سفين ماينانز في المنطقة المحرمة بخطأ من الفرنسي أوريليان تشواميني.

وبدا ريال عاجزا عن الوصول إلى شباك ضيفه في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، فدخل فريق مورينيو استراحة الشوطين وهو متخلف بين جماهيره.

وفي محاولة منه لتغيير الوضع، أجرى مورينيو ثلاثة تبديلات في بداية الشوط الثاني بإدخال بيلينغهام ودين هاوسن والفرنسي إبراهيما كوناتيه بدلا من تشواميني والبرازيلي إيدر ميليتاو والألماني أنتونيو روديغر.

وحصل مورينيو على مبتغاه وأدرك ريال التعادل بعد عرضية من فينيسيوس وصلت عبرها الكرة إلى التركي أردا غولر، فحضرها بكعب القدم للقائد الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي الذي أطلقها قوية في الشباك (50).

وعلى غرار مباراتيه مع روما الإيطالي (4-3) وأيك أثينا اليوناني (3-2) هذا الموسم، ضرب ريال مجددا وتقدم بعد 10 دقائق عبر بيلينغهام الذي أطلق كرة رائعة بالجهة الخارجية لقدمه في الشباك بعد عرضية من مارك كوكوريا باتجاه مبابي قطعها الدفاع (60).

وبعدها جاء دور مبابي لهز الشباك بهدف ثالث لفريقه في اللقاء بعد تمريرة من غولر (64)، مسجلا للمباراة السابعة تواليا في المسابقة، ما خوله رفع رصيده فيها إلى 75، وأصبح عن 27 عاما و339 يوما ثاني أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي (27 عاما و169 يوما).

كما بات ثالث أسرع لاعب يبلغ 75 هدفا (في 103 مباريات)، خلف ميسي (92 مباراة) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (97 مباراة)، لكنه لم يكتف بذلك بل أضاف هدفا شخصيا ثانيا في الدقيقة 84 بتمريرة من البديل المغربي إبراهيم دياز، رافعا رصيده إلى 76 هدفا في المسابقة.

وبعدما أصاب خشبات المرمى مرتين في اللقاء، نجح فينيسيوس في تسجيل هدفه الأول في المسابقة منذ آذار/ مارس بعد تمريرة من بيلينغهام الذي كان نجم عودة ريال من بعيد (87).