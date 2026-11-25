فشل ريال مدريد وبرشلونة، الأربعاء، في التوصل لاتفاق خلال جلسة صلح بشأن تصريحات رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز حول "قضية نيغريرا"، ما يتيح للنادي الكتالوني تقديم شكوى جنائية بتهمة التشهير، بعد اتهام بيريز لبرشلونة بالتآمر لنيل معاملة تحكيمية تفضيلية.

فشل عملاقا كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في التوصل، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق خلال جلسة صلح بشأن تصريحات أدلى بها رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز حول فضيحة التحكيم المرتبطة بـ"قضية نيغريرا"، وفق ما أكد مصدر في النادي الكتالوني.

وجاءت الجلسة بعد دعوى رفعها برشلونة في 12 حزيران/ يونيو ضد بيريز بسبب تصريحات أدلى بها في أيار/ مايو، اتهم فيها بطل إسبانيا بالتآمر للحصول على معاملة تفضيلية من الحكام.

وقال برشلونة عند بدء الإجراءات القانونية إن "الهدف من هذه الدعوى هو أن يتراجع السيد بيريز عن بعض التصريحات التي أدلى بها مع علمه بأنها غير صحيحة، وتشكل إساءة وتشهيرا يسيئان إلى صورة النادي وسمعته".

وأضاف النادي الكتالوني في حزيران/ يونيو، أنه "في حال عدم التعامل مع هذه الدعوى بالشكل المناسب، سيباشر برشلونة تقديم الشكوى الجنائية بما يتوافق مع تهمة التشهير".

وقال رئيس برشلونة، خوان لابورتا، للصحافيين قبل جلسة، الأربعاء، إنه "عندما يدلي شخص بتصريحات قد يكون مخطئا فيها أو تجاوز حدوده في كلامه، فإن جلسة الصلح تمنحه فرصة لتصحيح ذلك".

وأضاف أنه "إذا لم تُستغل هذه الفرصة، فهذا يعني أننا نرى وجود نية سيئة، وسيتعين علينا مواصلة الإجراءات".

وبات بإمكان برشلونة الآن تقديم شكوى جنائية ضد بيريز بسبب تصريحاته.

وكان السبب الرئيس لغضب النادي الكتالوني المؤتمر الصحافي الذي عقده بيريز في 12 أيار/ مايو للدعوة إلى انتخابات رئاسة ريال مدريد، والتي فاز بها لاحقا.

وفي ذلك الظهور، كرر اتهاماته لبرشلونة في ما يتعلق بما يُعرف بـ"قضية نيغريرا".

وتحقق المحاكم الإسبانية في دفعات يُشتبه بأنها بلغت نحو 7.5 ملايين يورو (8.2 ملايين دولار) دفعها برشلونة على مدى قرابة عقدين لشركات تعود ملكيتها إلى خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا.

ويسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت تلك المدفوعات قد استُخدمت للحصول على أي مزايا تنافسية، وهو ما ينفيه برشلونة، مؤكدا أنها كانت مخصصة حصرا لتقارير تحليلية تتعلق بالحكام.