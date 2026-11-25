قال مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو، إن لاعب وسطه الإنجليزي، جود بيلينغهام، هو "أفضل لاعب وسط في العالم"، وذلك بعد دخوله بديلا أمام أيندهوفن وإسهامه في قلب النتيجة إلى فوز عريض، منتقدا عدم تصنيفه في العشرة الأوائل للكرة الذهبية.

أشاد المدرب البرتغالي لريال مدريد، جوزيه مورينيو، بالإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، واصفا إياه بـ"أفضل لاعب وسط في العالم"، وذلك بعدما قاد عودة العملاق الإسباني من تخلف أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي إلى فوز كاسح 5-1، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبدأ مورينيو اللقاء بإبقاء بيلينغهام على مقاعد البدلاء، لكنه اضطر إلى الزج به مطلع الشوط الثاني ضمن ثلاثة تبديلات دفعة واحدة؛ بعدما أنهى فريقه الشوط الأول متخلفا من ركلة جزاء.

ولعب الدولي الإنجليزي الدور الرئيسي في عودة النادي الملكي، وتحقيقه فوزه الخامس في خامس مباراة له في دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية، وذلك بتسجيل بيلينغهام هدف التقدم من لعبة رائعة، بعدما روّض الكرة مرتين قبل أن يطلقها في الشباك "على الطائر" بالطرف الخارجي لقدمه اليمنى، ثم لعب دور الممرر في الهدف الخامس الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعلق بيلينغهام على الهدف الرائع الذي سجله، بالقول "ليس لدي أي فكرة عما قمت به. لكني حصلت على الكرة في وضعية جيدة، سددت وسجلت الهدف"، مضيفا "في الشوط الثاني، لعبنا بطريقة أفضل لأننا قمنا بتنفيذ الأمور الأساسية بطريقة جيدة. الجميع يعلم أن لدينا الكثير من اللاعبين الموهوبين الذين يقدمون أشياء رائعة، لكن في بعض الأحيان يكون من الأهم أن نقوم بالأمور الأساسية بمثالية، ولهذا السبب فزنا".

وكرر ريال سيناريو مواجهتين السابقتين هذا الموسم أمام روما الإيطالي وأيك أثينا اليوناني، حين حول تخلفه إلى فوز 4-3 و3-2 تواليا.

ورأى بيلينغهام أن "الانتفاضات تعكس الشخصية والعقلية وكلمات المدرب بين الشوطين... إنها مجموعة من الأمور مجتمعة ولهذا السبب نقوم بالكثير من الانتفاضات. لكن من الأفضل لنا الفوز بثقة ولهذا نحتاج إلى التحسن أكثر"، مشيدا بدور مدربه مورينيو في ما يقدمه والفريق.

"شاهدنا ثلاث صور مختلفة"

ورد مورينيو على كلمات لاعبه الإنجليزي، قائلا "إنه لطيف عندما يقول إني السبب في تحسنه، لكن هذا ليس ما أعتقده. أعتقد أن المسؤول الرئيسي عما هو عليه جود اليوم هو نفسه وزملاؤه. أنا أحاول مساعدته قليلا فقط. إنه لاعب استثنائي يمتلك كل شيء: البنية الجسدية، التقنية، الفهم التكتيكي للعبة، الطموح...".

وتابع "اليوم، غيّر اتجاه المباراة لكن ليس وحده بالطبع. بالنسبة إلي ومن دون أي شك، إنه أفضل لاعب وسط في العالم. يمكنه اللعب أيضا كـ’10’ (صانع ألعاب) أو ’8’ (لاعب وسط ارتكازي)... لهذا قلت عند الحديث عن الكرة الذهبية، فضيحة أنه لم يكن بين العشرة الأوائل. إنه لاعب استثنائي تماما".

وعن مجريات المباراة التي سجل فيها الفرنسي كيليان مبابي ثنائية ليصل إلى الشباك للمباراة السابعة تواليا في المسابقة، قال مورينيو "شاهدت شوطا أول سيئا جدا وحاولت مع المحللين العثور على ثلاث أو أربع صور يمكنها أن توضح للاعبين بالضبط الأشياء التي كنا نفعلها بطريقة خطأ. كانت استراحة بكلمات قليلة لأنه يمكن للصورة أن تكون أبلغ من ألف كلمة".

وكشف "شاهدنا ثلاث صور مختلفة، واحدة من وجهة النظر الدفاعية واثنتين من وجهة النظر الهجومية، أعتقد أن المشاهدة تجعل من الأسهل بكثير على اللاعبين فهم الأمور. بعد ذلك، رقم خمسة (بيلينغهام) أعطى ديناميكية مختلفة تماما للفريق".

وشدد على أنه "لا يزال هناك الكثير للعمل عليه، لأن من يبدأ المباريات مثلنا، لديه الكثير لتطويره. عندما لا أكون قادرا على جعل فريقي يلعب بالطريقة نفسها منذ الدقيقة الأولى، فهذه مشكلة يجب أن أحلها. إنهاء المباريات بالتعافي (العودة من بعيد) والفوز والشعور بأنك قمت بشيء لتغيير الأمور أمر جيد عندما تتغير النتيجة، لكن مع المخاطر التي نخوضها، قد لا تسير الأمور جيدا. لا أريد أن أشعر بهذه الشكوك... لذلك، هناك عمل يجب القيام به".