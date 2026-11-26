أكد لاعب منتخب الأرجنتين السابق، كارلوس تيفيز، أن مواطنه وزميله السابق في منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، وافق على المشاركة في مباراة اعتزال تيفيز، الذي أعرب عن أمله بأن يوافق زميله في مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، على المشاركة في المباراة.

أعلن لاعب كرة القدم الأرجنتيني، كارلوس تيفيز، أن زميله السابق في المنتخب، النجم ليونيل ميسي، سوف يشارك في مباراة اعتزال تيفيز المقررة في 20 كانون الأول/ ديسمبر في بوينس آيرس، وأعرب عن أمله في أن يلبي البرتغالي كريستيانو رونالدو الدعوة أيضا.

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ولوّح تيفيز (42 عاما) خلال مقابلة مع قناة "تي واي سي سبورتس" بإمكانية مشاركة النجم البرتغالي في المباراة التي ستقام على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل بوكا جونيورز، النادي الذي تدرج في صفوفه وأنهى مسيرته فيه في حزيران/ يونيو 2022.

وفي حال تأكدت مشاركة القائد السابق للمنتخب البرتغالي (41 عاما)، فستكون المرة الأولى التي يلعب فيها النجمان اللذان تنافسا لسنوات على لقب أفضل لاعب في العالم ضمن الفريق ذاته.

وسجل ميسي (39 عاما) هدفه الأخير مع منتخب الأرجنتين في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، خلال الفوز الودي على بنين 3-0 في آخر مباراة دولية له.

ولعب تيفيز، المهاجم السابق لبوكا جونيورز ومانشستر يونايتد الإنجليزي حيث زامل رونالدو، ومانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي، إلى جانب ميسي في مناسبات عدة، أبرزها خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وكوبا أميركا 2011.

ومن المقرر أن يشارك في المباراة أيضا عدد من نجوم كرة القدم، بينهم حارس المرمى الإيطالي السابق جيانلويجي بوفون، ولاعب الوسط الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي، والمدافع الإنجليزي السابق ريو فرديناند.

وكان تيفيز، الملقب بـ"الأباتشي"، أعلن اعتزاله رسميا في حزيران/ يونيو 2022 بعد أشهر قليلة من رحيله عن بوكا جونيورز، حيث أحرز معه كأس ليبرتادوريس وكأس الإنتركونتيننتال عام 2003.

وبعد اعتزاله، اتجه إلى التدريب وتولى الإشراف على عدد من الأندية الأرجنتينية، بينها إنديبنديينتي دي أفيانيدا، وروزاريو سنترال.

من جهته، سيخوض ميسي مباراة ودية أخرى في الأرجنتين، ولكن هذه المرة مع ناديه إنتر ميامي الأميركي أمام ريفر بلايت، في 19 كانون الثاني/ يناير في بوينس آيرس.