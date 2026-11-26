انتقد يوزوا كيميش بشدة مسؤولي بايرن ميونيخ، على خلفية الضغوط التي يمارسونها على زميله جمال موسيالا، في ظل معاناته من خلل عصبي وتراجع مستواه.

وجّه نائب قائد بايرن ميونيخ الألماني، يوزوا كيميش، انتقادات لاذعة إلى مسؤولي ناديه، على خلفية الضغوط التي يتعرض لها زميله جمال موسيالا، في ظل معاناته من خلل عصبي أثّر على مستواه وأبعده عن المشاركة بانتظام في المباريات.

وأعرب كيميش (31 عامًا) عن استيائه من تصريحات مسؤولي النادي، عقب خسارة الفريق البافاري أمام ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال كيميش، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرياضية الألمانية "سيد" التابعة لوكالة فرانس برس، "بالطبع، يأتي النادي دائمًا في المقام الأول، وهو أكبر من اللاعبين، لكنه ليس أكبر من الإنسان. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يليق بنادي بايرن ميونيخ".

وكان عدد من أبرز مسؤولي النادي البافاري، بينهم الرئيس الفخري أولي هونيس، ورئيس مجلس الإدارة يان كريستيان دريسن، وعضو مجلس الرقابة كارل هاينتس رومينيغه، قد أثاروا خلال الأسبوعين الأخيرين تساؤلات بشأن قدرة موسيالا (23 عامًا) على استعادة مستواه المعهود.

كما أثار رومينيغه مسألة الراتب السنوي للاعب، المقدّر بنحو 25 مليون يورو، معتبرًا أن الشروط المالية الحالية لن تكون مبررة في حال عدم استعادته مستواه السابق.

ورفض كيميش طريقة تعامل إدارة النادي مع القضية، مشددًا على أنه "لا ينبغي أبدًا تسوية مثل هذه الأمور على حساب اللاعب"، ومذكّرًا بأن بايرن ميونيخ لطالما تفاخر بكونه عائلة واحدة يتكاتف أفرادها.

وأوضح لاعب الوسط الألماني أن تراجع مستوى موسيالا يأتي في ظل قلة مشاركاته خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا تفهمه لقلق إدارة النادي بشأن وضع اللاعب، لكنه أبدى رفضه القاطع للأسلوب الذي تتبعه في التعامل معه.