مواجهات بين مشجعين أتراك وعناصر أمن جورجية إثر رفع العلم الفلسطيني في المدرجات أثناء المباراة أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

وقعت مواجهات بين مشجعين أتراك وعناصر أمن في جورجيا، أثناء مباراة بين فريق بشكتاش التركي وهبوعيل بئر السبع الإسرائيلي على استاد باتومي، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

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وأُوقفت المباراة بعد مرور 23 دقيقة على بدايتها، وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0-0) بين الفريقين.

Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti. pic.twitter.com/zU4gSlqwuy — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

واندلعت المواجهات إثر تدخل عناصر الأمن الجورجية على خلفية رفع العلم الفلسطيني في مدرجات المشجعين الأتراك، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الجماهير التركية وقوات الأمن الجورجية، وقد شوهد نقل مشجعين على حمالات من المدرجات لتلقي العلاج.

وفي أعقاب ذلك، قرر حكم المباراة إيقاف المباراة ما استدعى نزول اللاعبين من أرضية الملعب، قبل أن يتم استئناف اللعب لاحقا.

وندد الاتحاد التركي لكرة القدم بشدة بما وصفه تصرفات "غير مقبولة" قامت بها الشرطة الجورجية بحق مشجعين لبشكتاش رفعوا لافتة مؤيدة لفلسطين.

عند اندلاع المواجهات بين المشجعين الأتراك وقوات الأمن الجورجية

وقال الاتحاد في بيان "نندد بشدة بالمواقف والتصرفات والإجراءات غير المقبولة التي تعرض لها مشجعو بشكتاش داخل الملعب وخارجه قبل وأثناء مباراة الدوري الأوروبي بين ممثلنا بشكتاش وهبوعيل بئر السبع في جورجيا".

يشار إلى أن المباراة بالأصل كان من المفترض أن يستضيفها بشكتاش على ملعبه، لكن تقرر إقامتها على ملعب محايد بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.