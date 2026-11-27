تتصدر قمة الزمالك المصري والإفريقي التونسي مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما تتطلع أندية الترجي وبيراميدز ونهضة بركان إلى انطلاقة قوية في سباق المنافسة على اللقب.

لاعبو الزمالك المصري قبيل مواجهة "آس بورت" الجيبوتي في دوري أبطال إفريقيا، في 12 أيلول/سبتمبر 2026 (Getty Images)

تتجه الأنظار إلى المواجهة العربية المرتقبة بين الزمالك المصري والإفريقي التونسي، السبت، في أبرز مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، فيما يسعى الترجي التونسي وبيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي إلى تسجيل بداية قوية في مشوار المنافسة على اللقب القاري.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة غياب عدد من أبرز الأندية التي اعتادت المنافسة على اللقب، وفي مقدمتها ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، حامل اللقب، والأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (12 لقبًا)، ما يفتح الباب أمام أندية أخرى للمنافسة على اعتلاء منصة التتويج.

ويطمح الزمالك والترجي إلى استعادة أمجادهما القارية، فيما يتطلع بيراميدز إلى ترسيخ مكانته بين كبار القارة، ويسعى نهضة بركان إلى مواصلة نجاحاته الإفريقية.

الزمالك أمام اختبار تونسي صعب

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي على إستاد القاهرة الدولي، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في مواجهة تجمع فريقين يتمتعان بتاريخ قاري وحضور جماهيري كبير.

ويعود الزمالك إلى المسابقة بعد غياب ثلاثة مواسم، بقيادة مدربه معتمد جمال، الذي يعول على مجموعة من اللاعبين، أبرزهم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، والأنغولي شيكو بانزا، وأحمد شريف، والمخضرم عبد الله السعيد.

في المقابل، يتطلع الإفريقي، بقيادة مدربه ماهر الكنزاري، إلى العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة، مستفيدًا من إمكانية إشراك عدد من لاعبيه الأجانب، وفي مقدمتهم الكاميروني تادوس نكانغ والبوركينابي آلان كانتي.

وفي المجموعة ذاتها، يحل مولودية الجزائر ضيفًا على يونغ أفريكانز التنزاني في زنجيبار، في ظل سعي الفريق الجزائري إلى تجاوز الصعوبات الفنية التي واجهها منذ بداية الموسم، وأدت إلى إقالة مدربه التونسي خالد بن يحيى، وتعيين مساعده كريم دلهوم خلفًا له.

الترجي يستهل مشواره بطموح اللقب الخامس

ويبدأ الترجي التونسي مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة ضيفه ويلييت الأنغولي على ملعب حمادي العقربي في رادس، ساعيًا إلى تحقيق فوز يعزز طموحاته في إحراز لقبه القاري الخامس، والأول منذ عام 2019.

ورغم مشاركة الفريق الأنغولي في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، فإن الترجي يخوض المواجهة وسط تحديات فرضتها الإصابات، إذ يفتقد مدربه الإسباني بابلو فرانكو خدمات عدد من لاعبيه، أبرزهم حازم مستور والعاجي فلوريان دانهو.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة، يستضيف بترو أتلتيكو الأنغولي نظيره نواذيبو الموريتاني.

بيراميدز يصطدم بالمغرب الفاسي

وتشهد منافسات الأحد مواجهة عربية أخرى تجمع بيراميدز المصري، المتوج باللقب عام 2025، وضيفه المغرب الفاسي المغربي، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

ويخوض بيراميدز المنافسة بقيادة مدربه الجديد، الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، الذي تولى المهمة خلفًا للكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، وسط معنويات مرتفعة عقب الفوز على الأهلي في الدوري المصري وتعزيز موقعه في الصدارة.

وحذر موكوينا من خطورة الفريق المغربي، مشيرًا إلى قدرته على تنفيذ التحولات الهجومية السريعة والهجمات المرتدة، ومؤكدًا أن المواجهة لن تكون سهلة.

ويعتمد بيراميدز على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، بينهم المغربيان وليد الكرتي ومحمد الشيبي، والجزائري نذير بنبوعلي، إلى جانب كريم حافظ ومحمود صابر ومصطفى زيكو.

في المقابل، يسعى المغرب الفاسي، بقيادة مدربه أمين الكرمة، إلى تسجيل عودة قوية للمنافسات القارية.

وفي المجموعة ذاتها، يواجه الهلال السوداني نظيره حوريا كوناكري الغيني، الأحد، على ملعب "أماهورو" في العاصمة الرواندية كيغالي، التي يعتمدها الفريق السوداني أرضًا لمبارياته في ظل الحرب المتواصلة في السودان.

ويستعيد الهلال، بقيادة مدربه الألماني جوزف زينباور، خدمات لاعبه المالي أداما كوليبالي بعد تعافيه من الإصابة، ليشكل إضافة هجومية إلى جانب السنغالي حاج ماديكي ومحمد عبد الرحمن "غربال".

نهضة بركان يسعى لمواصلة تألقه القاري

وفي المجموعة الثالثة، يستهل نهضة بركان المغربي مشواره باستضافة كولومب الكاميروني، السبت، على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ويطمح الفريق المغربي إلى البناء على نجاحاته القارية خلال السنوات الأخيرة، بعدما توج بكأس الاتحاد الإفريقي ثلاث مرات، وبلغ الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الموسم الماضي، خلال مشاركته الأولى في المسابقة.

ويعول نهضة بركان على تشكيلة تجمع بين الخبرة والعناصر الشابة، يتقدمها أسامة المليوي ومنير شويعر ويوسف مهري، والحارس المخضرم منير المحمدي، والمدافع جمال حركاس ولاعب الوسط ياسين البحيري.

وتختتم منافسات الجولة الأولى في المجموعة بمواجهة سيمبا التنزاني وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، الأحد.