تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز صعب خارج دياره على إلتشي (3-2) ليسلب غريمه ريال مدريد وصافة الدوري مؤقتا، فيما حافظ لاتسيو على نتائجه الاستثنائية وصدارته للدوري الإيطالي بانتصاره على تورينو (2-1) خارج ملعبه.

واصل أتلتيكو مدريد السعي للمنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه خارج الديار على إلتشي 3-2 السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة.

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وانتزع "روخيبلانكوس" الوصافة مؤقتا من جاره ريال مدريد، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النادي الملكي الذي يواجه ألافيس في وقت لاحق، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي يواجه مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا الأحد.

ويدين أتلتيكو بفوزه إلى أهداف أليخاندرو غريمالدو (5 من ركلة جزاء)، والكوري الجنوبي كانغ إن لي (7)، والأرجنتيني جوليان ألفاريز (41)، فيما سجل لإلتشي البرتغالي مارتيم نيتو (27) وبوبا سانغاري (48).

وقال كانغ إن لي لشبكة "موفيستار": "جميع المباريات خارج أرضنا تكون صعبة، ومباراة اليوم لم تكن استثناء".

وأضاف قائلا: "بدأنا المباراة جيدا، لكننا عانينا في نهايتها، وهناك أمور يتعين علينا تحسينها".

وتابع: "نجحنا في حصد النقاط الثلاث، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا".

ويستعد أتلتيكو لمواجهة مضيفه برشلونة الأربعاء على ملعب "كامب نو"، في مباراة من المرحلة 23 قُدّم موعدها لوجود كأس السوبر الإسبانية.

وفي ملعب "مانويل مارتينيس فاليرو"، بدا أن أتلتيكو قد حسم اللقاء منذ البداية بهدفين مبكرين لغريمالدو من ركلة جزاء (5)، وتسديدة ساحرة للكوري الجنوبي لي بعد دقيقتين.

لكن مارك بوبيل أهدى أصحاب الأرض هدف تقليص الفارق لنيتو (27) بعد خطأ فادح، قبل أن يوقع ألفاريز بيسراه على الهدف الثالث للضيوف (41).

لكن إلتشي قلص الفارق مع بداية الشوط الثاني عن طريق سانغاري (48).

لاتسيو يحمي الصدارة

وفي الدوري الإيطالي واصل لاتسيو مشواره المفاجئ في صدارة الدوري، بعدما حقق فوزا خارج أرضه على تورينو 2-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط من جاره وغريمه اللدود روما.

وجاء الفوز بفضل هدفين سريعين سجلهما الدانماركيان أوليفر بروفستغارد (42)، وغوستاف إيساكسن (44) قبل نهاية الشوط الأول، ليحافظ لاتسيو على سجله الخالي من الهزائم بعد 13 مباراة، ويضمن البقاء في الصدارة أسبوعا إضافيا على الأقل.

وافتتح بروفستغارد التسجيل في الدقيقة 42، بعدما ارتقى لكرة ركنية نفذها ماتيا زاكانيي، وأسكنها الشباك بضربة رأسية قوية، قبل أن يضيف إيساكسن الهدف الثاني بعد لحظات مؤكدا فوز فريقه.

وقلص الإسكتلندي تشي آدامز الفارق لمصلحة تورينو (62) إثر ضربة رأسية غيرت اتجاهها، لكن لاتسيو نجح في الحفاظ على تقدمه وانتزاع فوزه الـ 11 في موسم استثنائي.

وكان لاتسيو قد بدا في وضع مضطرب مع انطلاق الموسم الحالي، في ظل احتجاجات جماهيرية مستمرة منذ فترة طويلة ضد مالك النادي، كلاوديو لوتيتو، ما انعكس على الحضور الجماهيري في ملعب "الأولمبيكو" الذي شهدت مدرجاته أعدادا محدودة من المشجعين خلال المباريات البيتية.

لكن الفريق لم يهدر سوى 4 نقاط منذ بداية الموسم ونجح في إبقاء روما خلفه، علما أن الأخير يملك فرصة تقليص الفارق عندما يواجه مونتزا الأحد.

كما منحت الانطلاقة الرائعة للاتسيو مدربه، جينارو غاتوزو، دفعة جديدة في مسيرته، بعدما كان آخر ظهور له على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي الذي أخفق للمرة الثالثة تواليا في التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويملك إنتر ميلان حامل اللقب فرصة تقليص الفارق من لاتسيو إلى 3 نقاط، في حال فوزه على جنوى في وقت لاحق.